Los Ángeles. Freddie Freeman conectó un doble que impulsó la carrera de la ventaja en una séptima entrada de cuatro anotaciones, y los Dodgers de Los Ángeles remontaron para vencer 5-3 a los Rockies de Colorado la noche del lunes en el primer juego de la serie.

Los Dodgers estaban de 9-1 con corredores en posición de anotar hasta que reaccionaron tarde contra el bullpen de los Rockies para lograr su decimoctava victoria de la temporada viniendo de atrás.

Will Smith y Hyeseong Kim recibieron bases por bolas consecutivas ante el relevista dominicano Juan Mejia para abrir la séptima. Brennan Bernardino (2-3) entró y golpeó al bateador emergente venezolano Miguel Rojas para llenar las bases.

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Shohei Ohtani bateó para un out forzado, y Smith anotó para acercar a los Dodgers 3-2 después de que el equipo impugnó con éxito la decisión de out del japonés en primera, que habría sido una doble matanza. Mookie Betts siguió con un elevado de sacrificio de empate al jardín izquierdo que impulsó a Kim.

Ohtani anotó con el doble de Freeman al jardín derecho para poner el 4-3, la primera ventaja de los Dodgers desde el doble productor del boricua Enrique “Kike” Hernández en la tercera entrada, en su debut de temporada. El puertorriqueño bateó de 2-2 con una impulsada.

El cubano Andy Pagés conectó un sencillo ante el relevista Jaden Hill, y Freeman anotó para la cuarta carrera de los Dodgers en la entrada.

El venezolano Ezequiel Tovar conectó un elevado de sacrificio que puso a su equipo arriba en la cuarta entrada y un jonrón solitario en la séptima por los Rockies, últimos en la clasificación.

El segundo jonrón de la temporada de Tovar llegó con un lanzamiento de 0-1 del relevista Kyle Hurt (1-0), y cortó una racha de 38 entradas consecutivas sin permitir carreras del bullpen de los Dodgers que se remontaba al 12 de mayo contra San Francisco. La racha fue la más larga del equipo desde 1901.