Kiké Hernández y Mariana Vicente confirman que tendrán otro hijo
Se espera que el bebé nazca en 2026.
Presentado por
PUBLICIDAD
El pelotero de Grandes Ligas Kiké Hernández y la actriz y modelo Mariana Vicente esperan la llegada de su segundo hijo.
La pareja boricua compartió la feliz noticia esta noche a través de sus redes sociales.
“¡KIKITO coming soon! #2026” fue el mensaje que acompañaron con una imagen en la que ambos muestran sus barrigas.
Kiké y Mariana ya son padres de una niña, Penélope Isabel, nacida en enero de 2021.
En esta noticia: