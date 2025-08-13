El pelotero de Grandes Ligas Kiké Hernández y la actriz y modelo Mariana Vicente esperan la llegada de su segundo hijo.

La pareja boricua compartió la feliz noticia esta noche a través de sus redes sociales.

“¡KIKITO coming soon! #2026” fue el mensaje que acompañaron con una imagen en la que ambos muestran sus barrigas.

Kiké y Mariana ya son padres de una niña, Penélope Isabel, nacida en enero de 2021.