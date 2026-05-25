La Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC, por sus siglas en inglés), con el respaldo de la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR), concluyó el pasado fin de semana en Humacao unas clínicas de capacitación para árbitros, anotadores y comisarios técnicos.

La actividad se llevó a cabo en el Estadio Julio Solomón “Yuyo” Cora y marcó un momento histórico para la FBPR, al tratarse de la primera vez que la WBSC celebra en la isla una clínica de esta naturaleza para la certificación y recomendación de licencias con miras a eventos mundiales y Juegos Olímpicos.

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“Esto es historia para la Federación de Béisbol de Puerto Rico, porque es la primera vez en la historia que la WBSC realiza una clínica para certificar árbitros, anotadores y comisionados técnicos en nuestra Isla. Estoy sumamente contento y orgulloso de pertenecer a la Federación y a la WBSC, y de haber sido partícipe de esta gran gesta”, indicó Carlos Rey Cotto, presidente de la Comisión de Árbitros de Béisbol del organismo internacional.

La solicitud de estas clínicas fue presentada por el presidente federativo, José Quiles, mediante comunicación dirigida al presidente de la WBSC, Riccardo Fraccari. El organismo internacional designó instructores certificados para impartir el programa y estableció que los participantes que completaran satisfactoriamente el curso y cumplieran con los criterios de evaluación podrían ser considerados para obtener la licencia del ente mundial.

Como parte del programa educativo, fungieron como recursos de la WBSC el comisionado técnico George Santiago, de Puerto Rico; el anotador Gabriel Almaraz, de México; así como los árbitros puertorriqueños Delfín Colón, Rubén Ramos y Rey Cotto.

En el área de arbitraje participaron 37 oficiales, incluyendo representación de Panamá, Bahamas, Brasil, Florida y Nueva York. Además, tomaron parte 12 anotadores y seis comisarios técnicos, estos últimos de Puerto Rico.

“La impresión de los participantes es que estuvo excelente. Los técnicos estaban bien entusiasmados, bien contentos con lo que se discutió y con lo que se hizo. De verdad que fue un rotundo éxito”, afirmó Rey Cotto, quien a su vez agradeció la colaboración del Municipio de Humacao por hacer posible la actividad.

“Tenemos que agradecer a la alcaldesa de Humacao, Rosamar Trujillo, a todo su personal y al árbitro Johnell Rivera, que fue parte de la clínica y la persona que se encargó de toda la logística. Estamos bien contentos con el resultado y con la ayuda que recibimos para que todo saliera bien”, indicó.