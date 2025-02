Desde los más pequeños hasta los adultos, la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) honró por todo lo alto a los valores del año 2024 de las ligas de Béisbol Superior Doble A, Femenino, Doble A Juvenil, Sub 12, Sub 15 y Sub 23.

Durante la actividad, celebrada en el Centro de Bellas Dr. Aguedo Mojica Marrero, de Humacao, fueron reconocidos sobre 120 deportistas, entre ellos jugadores, apoderados y dirigentes.

“Este evento tiene el propósito de honrar a ciudadanos que han entregado su tiempo y esfuerzo para representar con orgullo a sus pueblos en los torneos de nuestra Federación de Béisbol, la cual impacta a más de 3,000 jóvenes y adultos en todo Puerto Rico. La premiación de valores simboliza el cierre de una etapa y nos prepara para los desafíos del nuevo año”, expresó el doctor José Daniel Quiles, presidente de la FBPR.

PUBLICIDAD

En la Liga de Béisbol Superior Doble A, encabezó los premios el receptor y guardabosque de los Azucareros de Yabucoa, Rubén Castro, Jugador Más Valioso del torneo. El premio Lanzador del Año se lo ganó Héctor “Heto” Acevedo, de los Gigantes de Carolina. Como Dirigente del Año fue reconocido Antonio “Tony” Vega, de los campeones Titanes de Florida y como Ejecutivo del Año se honró al apoderado del mismo equipo, Héctor Rivera. El premio árbitro del año fue para Edwin Hernández y como mejor anotador se reconoció a Enrique Montero.

Además, por primera vez fue otorgado el premio de Relevistas del Año, compartido por los lanzadores Jorge Charry, del Camuy Arenas y Edouardo Peña, de los Jueyeros de Maunabo.

En la premiación de los Guantes de Oro Rawlings, se destacó el lanzador Roque Ramos, de los Leones de Patillas. Se alzó con su cuarto galardón defensivo, consolidándose como el máximo ganador en su posición. Ramos fue premiado previamente en 2021, 2017 y 2009.

En el Torneo Roberto Alomar de la Liga de Béisbol Doble A Juvenil el jugador del año y novato más destacado fue Yuriel Collazo, de Ponce Glenview y el dirigente del año Héctor Soler, de Aguadilla. El lanzador del año fue Rafael Acosta, de los Cardenales de Lajas.

En la Liga de Béisbol Femenino, Danna González, de las Poetas de Juana Díaz, arrasó con los premios. Fue la Jugadora Más Valiosa y Lanzadora del Año. El Dirigente del Año fue para Rey Bones, de las Estrellas del Guamaní de Guayama y el ingeniero César Hernández, de las campeonas Lobas de Arecibo, el Ejecutivo del Año.

En la Sub 12, Dylan Méndez (Isabela) ganó los premios de Jugador del Año y Lanzador del Año, en la Sub 15 el más destacado fue Enoc Valentín (Añasco) y en la Sub 23 Rolando Cruz (Norte).

También, fueron reconocidos los líderes por departamento a nivel ofensivo y de lanzadores.