La temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) dará comienzo el jueves, 6 de noviembre de 2025 con el partido inaugural entre los campeones Indios de Mayagüez y los subcampeones Senadores de San Juan en el estadio Isidoro ‘Cholo’ García de la Sultana del Oeste.

El torneo volverá a contar con seis franquicias; los Indios, Senadores, Criollos de Caguas, Cangrejeros de Santurce, Gigantes de Carolina y Leones de Ponce.

“Como preámbulo al Clásico Mundial, esta temporada promete ser intensa, de alta calidad competitiva y con mucha presencia de peloteros nativos con experiencia en Grandes Ligas. También tendrá el PR vs. RD Showdown a celebrarse en el Citi Field de Nueva York el 15 de noviembre de 2025, magistralmente organizado por la Asociación de Peloteros Profesionales de PR y teniendo como promotor a los Mets de Nueva York”, mencionó el presidente de la LBPRC, Juan A. Flores Galarza.

Durante la fase regular, las seis novenas jugarán un total de 40 juegos por equipo, comenzando el 6 de noviembre hasta el 28 de diciembre de 2025.

Un posible partido de Wild Card, donde se podría definir el último boleto a la postemporada, está designado para el lunes, 29 de diciembre de 2025.

Igual que las temporadas pasadas, si un equipo que termina en quinto lugar se encuentra a un juego de diferencia del cuarto escalafón, se jugará un partido de muerte súbita. De ganar la novena que terminó en cuarta posición, la misma cualifica para la postemporada.

Si el equipo que terminó en cuarto lugar pierde el desafío, se jugará un segundo juego a siete entradas el mismo día y el ganador se convertirá en el cuarto finalista del torneo.

La postemporada iniciará el 2 de enero 2026 con dos series semifinales donde el primer lugar competirá con el cuarto lugar y el segundo con el tercero al mejor de siete partidos.

Mientras, la final será al mejor de nueve juegos entre los ganadores de las semifinales.

De lunes a sábado los partidos comenzarán las transmisiones a a las 7:21pm, y los domingos arrancarán a las 4:21pm, con excepción de Carolina que iniciarán a las 5:21pm.

Los dobles juegos en itinerario serán a siete entradas.