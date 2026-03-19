Fort Myers, Florida. Kelsie Whitmore se paró cerca de la tercera base en JetBlue Park y miró a su alrededor a su nueva norma.

Jugadoras de béisbol de todo el mundo se lanzaron pelotas de un lado a otro, compartiendo risas y recibiendo consejos de entrenadores de las Grandes Ligas. En menos de cinco meses, jugarán en la primera liga de béisbol profesional femenino de Estados Unidos en más de 70 años.

“Nunca pensé que esto me pasaría en lo mejor de mi carrera”, dijo Whitmore, una destacada lanzadora y jardinera que ha ganado múltiples medallas jugando para el equipo nacional femenino de béisbol de Estados Unidos. “Nunca pensé que fuera a suceder, de verdad”.

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La realidad se impuso el miércoles a Whitmore y a las jugadoras de la Women’s Pro Baseball League. La nueva liga está participando en un evento de dos días en Fort Myers, Florida, en la sede de entrenamiento de primavera de los Red Sox de Boston, como preparación para el inicio de su temporada de ocho semanas el 1 de agosto.

Los Red Sox llevan una década organizando campamentos de béisbol femenino y el miércoles dieron la bienvenida a varias estrellas de la WPBL. Entre ellas se encontraban la veterana lanzadora japonesa Ayami Sato y la ex estrella de las Ligas Menores Mo’ne Davis.

Davis, que a los 13 años se convirtió en la primera niña en conseguir una victoria y lanzar una blanqueada en las Series Mundiales de las Ligas Menores, permaneció cerca de los entrenadores durante las dos horas que duró la sesión para hacer preguntas y perfeccionar su juego. Se fue con un montón de consejos útiles, incluyendo cómo permanecer baja en su postura de bateo para generar potencia a través de sus caderas.

“Este es otro momento que aprovecho cuando vuelvo a casa: ¿en qué tengo que trabajar?”. dijo Davis. “En mi caso concreto, el enfoque del golpeo. Eso es en lo que realmente me estoy centrando porque quiero ser un mejor bateador. Quiero ser un bateador más consistente. ... Agradezco a todos los entrenadores que me han ayudado hoy. Cualquier pregunta que tenía, estaban abiertos a responderla”.

La WPBL también jugará un partido de entrenamiento interno el jueves antes del partido de entrenamiento de primavera de los Red Sox contra los Minnesota Twins.

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“Estos atletas han hecho algo que no ha existido en 80 años”, dijo Shawn Smith, director general de operaciones de los Red Sox en Florida. “Y están en el pináculo de su oficio en este momento sólo para mejorar. Para nosotros estar aquí - Me siento como un niño pequeño. No puedo describirlo de otra manera”.

La WPBL se pondrá en marcha con cuatro equipos -Boston, San Francisco, Los Ángeles y Nueva York- este verano y disputará una temporada regular de seis semanas y una postemporada de dos semanas en el estadio Robin Roberts de Springfield (Illinois).

Estados Unidos no había tenido una liga profesional femenina desde que la All-American Girls Professional Baseball League se disolvió en 1954, pero la WPBL espera crear una vía duradera para que las mujeres jueguen al béisbol profesional. Se trata de una rareza en Estados Unidos, donde las oportunidades más allá de las ligas juveniles han obligado a menudo a las chicas a tomar caminos inusuales, la mayoría de ellos junto a hombres.

Whitmore es de San Diego e hizo su debut profesional en el Área de la Bahía con un equipo mixto, el Sonoma Stompers, en 2016. La jugadora de 27 años ha ganado dos medallas de plata representando a EE. UU. en la Copa del Mundo de Béisbol Femenino y ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 2015 en Toronto.

Whitmore, seleccionada con el número 1 para San Diego en el draft inaugural de la WPBL, se había acostumbrado a ser la única mujer en la mayoría de los equipos y dijo que a menudo había soñado con cómo sería jugar al lado de otras mujeres.

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Ahora que es una realidad, la esperanza es que esto cree una vía que no existía para Whitmore y muchos de sus compañeros.

“Muchas mujeres hemos creado el camino y lo hemos creado sin saber cómo era”, dijo Whitmore. “Ahora hay un camino para ellas, y así estas jóvenes tienen algo que esperar”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.