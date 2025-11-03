La Sonora Ponceña celebrará sus 71 años de trayectoria musical este viernes en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner como antesala al juego inaugural de los Leones de Ponce de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) frente a los vigentes campeones Indios de Mayagüez.

La icónica agrupación, dirigida por el maestro Papo Lucca, promete una presentación inolvidable con los grandes éxitos que la han consagrado como la orquesta más fina de la salsa.

“Esta celebración no es solo de la Sonora, es de Puerto Rico y de todos los que han bailado y cantado con nosotros a lo largo de estas décadas”, expresó Lucca en declaraciones escritas.

Entre los temas que harán vibrar al público figuran clásicos como “Fuego en el 23”, “Boranda”, “Pío Pío”, “Hachero pa’ un palo”, “Yambeque” y “Moreno soy”.

El concierto comenzará a las 5:30 p.m. sobre el terreno del “Paquito” Montaner. A las 7:00 p.m. se celebrarán los actos protocolares de inauguración, y a las 7:21 p.m. se cantará el esperado “playball”.

Los boletos ya están disponibles en leonesponcelbprc.com/calendar/buy-tickets con precios accesibles para toda la familia.