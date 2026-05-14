Las lesiones no han dado tregua al talento boricua en las Grandes Ligas este año. Con las recientes bajas de Carlos Correa y Emilio Pagán, ya son ocho los jugadores puertorriqueños que permanecen fuera de acción debido a distintas dolencias durante la temporada 2026 de las Mayores.

La lista incluye figuras estelares como Francisco Lindor, Javier Báez, Edwin “Sugar” Díaz, Enrique “Kike” Hernández, José Berríos, además de Joe Jiménez. Estos últimos tres aún no han debutado esta temporada.

Indagando sobre sus casos y qué necesita cada uno para salir de la macacoa, Primera Hora habló con el fisiólogo del ejercicio José Cruz para conocer más de cerca el panorama de sus dolencias y los procesos de recuperación en los que están activos o estarán estos jugadores.

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A continuación la lista de los boricuas fuera del terreno:

Carlos Correa, Astros de Houston

Lesión: Rotura del tendón en el tobillo izquierdo durante una práctica de bateo

Proceso: Cirugía (11 de mayo de 2026)

Recuperación: Tras la operación, el proceso comenzará con el control de inflamación y el retorno del rango de movimiento. Luego pasará a ejercicios activos asistidos, fortalecimiento manual, trabajo con bandas y ejercicios de balance y propiocepción para estabilizar músculos de la pantorrilla y el tobillo.

Eventualmente, tendrá trabajo aeróbico y anaeróbico en bicicleta y piscina, seguido por ejercicios de coordinación, agilidad y velocidad hasta regresar a actividades específicas de fildeo y bateo.

Tiempo estimado: Entre seis a ocho meses. El antesalista, de 31 años, estará fuera por lo que resta de campaña.

“Entrarán, observarán cómo está el área, limpiarán la zona y quizás coloquen alguna plaquita de titanium y tornillos si fuera necesario”, indicó Cruz

“No debe de extrañar que le tome regresar el próximo Spring Training″, comentó.

Carlos Correa durante un turno al bate. ( Stephanie Scarbrough )

Francisco Lindor, Mets de Nueva York

Lesión: Distensión grado dos en la pantorrilla izquierda durante un corrido

Proceso: Rehabilitación

Recuperación: Descanso activo, terapia para reducir inflamación, ejercicios de balance y propiocepción, fortalecimiento progresivo, bicicleta y trabajo específico en el terreno.

Tiempo estimado: Fue colocado el 23 de abril en la lista de lesionado de 10 días. Para Cruz, el cagüeño podría estar un mes y poco más fuera.

Según Cruz, la lesión podría estar relacionada con la acumulación de carga física provocada por el intento de salir de su mal momento ofensivo. El campocorto, de 32 años, tiene promedio de .226, con 14 anotadas, cinco remolcadas y dos robadas.

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“Hay que mirar cómo iba manejando sus cargas de trabajo tomando en cuenta el slump que él tenía. Él sí comenzaba un poquito lento en abril, pero no a este nivel, y muchas veces trata de sobretrabajar", explicó el especialista.

“Los atletas que están en ese nivel son tipos que son estrella, son bien obstinados, determinados y disciplinados. Esa misma obsesión puede llevarlos a trabajar un poquito más de la cuenta”, agregó Cruz.

Francisco Lindor en un turno donde conectó un jonrón.

Edwin “Sugar” Díaz, Dodgers de Los Ángeles

Lesión: Cuerpos libres en el codo derecho

Proceso: Cirugía (22 de abril de 2026)

Recuperación: Control de inflamación y dolor, ejercicios funcionales enfocados en hombro y escápula, terapias manuales, trabajo con bandas y programa progresivo de lanzamientos.

Tiempo estimado: Fuera hasta julio o agosto. Podría volver a la acción tras la fecha del Juego de Estrellas.

“Él va a tener un rango de movimiento bastante normal porque no fue una lesión estructural como tal de daño, sino remoción de tejido que se fue acumulando”, comentó Cruz.

“Luego, hay que prestarle atención a su biomecánica. Hay que trabajar el cuerpo como un todo porque tratándose de un lanzador y de las especificaciones de un closer, trabaja un poquito más explosivo en algunas de las etapas. Debemos verlo regresar de igual manera de como lo vimos en su mejor momento”, añadió el fisiólogo sobre el cerrador naguabeño, de 32 años.

Edwin "Sugar" Díaz tiene una efectividad de 10.50. ( Nick Wass )

Javier Báez, Tigers de Detroit

Lesión: Esguince en el tobillo derecho durante un deslizamiento

Proceso: Rehabilitación

Recuperación: Reducir inflamación antes de comenzar ejercicios de resistencia progresiva, trabajo en piscina y trampolines, seguido por movimientos de bateo y defensa en el cuadro interior y los jardines.

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Tiempo estimado: Fue colocado el 29 de abril en la lista de lesionado de 10 días.

“Es una lesión dentro de las que pueden ocurrir en el juego”, dijo Cruz.

“El trabajo de Báez va a ser un poquito más específico en cuanto al regreso al campo. Tiene unas articulaciones que son bien sostenibles, por eso es que la explosividad de él es bastante especial. Tiene unas características genéticas que lo respaldan y tiende a hacer las cosas un poquito más fáciles”, continuó sobre el versátil pelotero, de 33 años.

Javier Báez se lesionó en un partido frente a los Braves de Atlanta. ( Erik S. Lesser )

Emilio Pagán, Reds de Cincinnati

Lesión: Lesión en el tendón de la corva izquierdo (hamstring) durante un juego

Proceso: Rehabilitación

Recuperación: A medida que disminuya el dolor, trabajará ejercicios de flexibilidad. Su rehabilitación incluirá terapias en piscinas frías y calientes con corrientes de resistencia, seguido por trabajo en bicicleta, trotar y programas de lanzamiento. Antes de regresar, deberá probar la pierna en sesiones de flat ground y bullpen para determinar si puede lanzar sin molestias.

Tiempo estimado: Fue colocado el 6 de mayo en la lista de lesionado de 15 días.

“Yo estimo que un hamstring como el de él, no nos extrañe que esté dos meses o un poco más fuera de competencia", indicó Cruz.

Emilio Pagán saliendo del terreno. ( Nam Y. Huh )

José Berríos, Blue Jays de Toronto

Lesión: Fractura por estrés en el codo derecho

Recuperación: Bajo evaluación, posible cirugía

Tiempo estimado: El abridor de 31 años comenzó la temporada en la lista de lesionados de 15 días. Fue enviado el pasado 28 de abril a una asignación de rehabilitación a Buffalo Bisons, filial Triple A.

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No obstante, el pasado martes, Berríos visitó al ortopeda Keith Meister para una segunda opinión sobre su dolencia. Una posibilidad pudiera ser la recomendación de cirugía.

Para septiembre pasado, el lanzador fue colocado en la lista de lesionados de 15 días debido a una inflamación en su codo derecho -una lesión que, por ende, también lo dejó fuera de la Serie Mundial en la que cayeron en siete duelos frente a los Dodgers de Los Ángeles.

El lanzador José Berríos. ( Frank Gunn )

Enrique “Kike” Hernández, Dodgers de Los Ángeles

Lesión: Reparación del músculo extensor del codo izquierdo.

Proceso: Cirugía (14 de noviembre de 2025)

Recuperación: Luego de los ejercicios de fortalecimiento, comienza el trabajo funcional utilizando bolas medicinales de distintos pesos para lanzar contra la pared. También incorpora herramientas que simulan un bate para recuperar extensión. Se realizan, además, ejercicios biomecánicos enfocados en recrear las acciones de batear y fildear antes de regresar al terreno.

Tiempo estimado: El utility inició la campaña en la lista de lesionados de 60 días. El 5 de mayo fue colocado en una asignación de rehabilitación con Oklahoma City Comets, filial Triple A de la novena de Hollywood.

“Fue una cirugía normal. Había una separación del tendón extensor del hueso. Ahí se coloca donde debe ir... Ellos (los Dodgers) la repararon y han hecho un programa con él muy bueno”, mencionó el experto.

“Yo creo que “Kike” va a volver sin problemas y vamos a ver el que siempre hemos visto", manifestóx Cruz.

Enrique "Kike" Hernández está en los libros de los Dodgers. ( David J. Phillip )

Joe Jiménez, Braves de Atlanta

El relevista, de 31 años, continúa lidiando con problemas en la rodilla izquierda operada en octubre de 2024.

Aunque originalmente se esperaba una recuperación de entre ocho y 12 meses, el derecho se perdió toda la temporada 2025 y tampoco ha podido lanzar en 2026. Se encuentra en la lista de lesionados de 60 días.