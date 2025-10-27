Los Cangrejeros de Santurce reconocen que su ofensiva no ha sido su principal carta de presentación, y por eso, de cara a la temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), apostarán a un juego más agresivo y dinámico en las bases.

Mientras su pitcheo continúa siendo la columna vertebral del equipo, la gerencia confía en que la velocidad y el corrido inteligente de bases les permitan producir las carreras necesarias para competir por el campeonato por primera vez desde la campaña 2018-19.

“El reto va a ser, como siempre, el bateo… tener el bateo para producir carreras”, reconoció a Primera Hora el gerente deportivo Kevin Colón.

“Este año veremos una dinámica de rapidez en las bases, un juego más agresivo para producir más carreras porque nuestro parque (Hiram Bithorn) no es uno donde la bola se va fácilmente”, agregó.

Este diario supo que el corrido de bases es una de las destrezas que los Cangrejeros priorizan en sus prácticas, que arrancaron el pasado 21 de octubre. La novena crustácea cuenta con la velocidad de Jeremy Arocho, Johneshwy Fargas, Rubén “Ruby” Castro, Jancarlos Cintrón y su capitán Jack López.

Fargas, con 12 bases robadas, y Arocho, con 11 estafadas, finalizaron en el segundo y tercer puesto, respectivamente, en ese departamento la pasada campaña.

Santurce realizó varios movimientos para balancear su plantilla, reforzando su núcleo de jugadores nativos y sumando piezas desde la agencia libre como Brian Rey y Andrew Velázquez. Rey jugó la pasada campaña con los Indios de Mayagüez, mientras que Velázquez lo hizo con los Leones de Ponce.

El campocorto Velázquez viene de disputar 106 partidos con el filial Triple A de los Yankees de Nueva York, donde promedió .242 con cinco cuadrangulares, 41 carreras remolcadas y 49 anotadas.

Colón vio con buenos ojos la incorporación de Rey, Campeón Bate de la temporada 2023-24, pues el jardinero se une a Castro, monarca ofensivo de las campañas 2022-23 y 2024-25. El también outfiled y receptor viene, además, de registrar el mejor promedio (.396) en la Frontier League con los campeones Capitales de Quebec.

“Teniendo dos campeones bate en Ruby Castro y Brian Rey, eso ayuda mucho a la ofensiva de nosotros”, subrayó Colón.

Los Cangrejeros inician su ruta el viernes, 7 de noviembre, cuando jueguen contra los Senadores de San Juan en su hogar, el Estadio Hiram Bithorn, pero como visitantes. Al día siguiente, recibirán a los Criollos de Caguas.

“Para empezar la temporada le vamos a dar la confianza a los nativos para que cojan esas posiciones y fortalecer el equipo durante la temporada, con la meta de tener el mejor equipo en diciembre”, añadió Colón.

En la pasada campaña, la novena dirigida por el venezolano, Omar López, cayó en cinco choques en la semifinal B frente a los eventuales subcampeones Senadores. Santurce concluyó la fase regular con récord de 21-19, en el segundo puesto de la tabla de posiciones. “Tenemos que ser mejores que el año pasado”, enfatizó Colón.

El pitcheo como fortaleza

Colón adelantó que el cuerpo de lanzadores volverá a ser el punto fuerte del conjunto, especialmente con importados que tienen experiencia en juegos complicados.

“Nuestro parque no es de hacer muchas carreras, así que estamos trayendo lanzadores que han tenido experiencia en tirar en juegos cerrados”, explicó.

Entre los nombres de los importados figuran Daryl Thompson, quien militó las pasadas cuatro campañas con los Indios; Tristan Garnett, Blane Abeyta, Case Matter, Andrew Baker, Juan Hillman y Robert Gsellman.

Austin Begner repite con la escuadra santurcina, que además contrató los servicios del veterano boricua Miguel Martínez.

Aunque todavía hay conversaciones pendientes con grandesligas como los hermanos Edwin “Sugar” Díaz y Alexis Díaz, además de Fernando Cruz, Heliot Ramos y Christian Vázquez, Colón afirmó que todos han mostrado interés en unirse al conjunto.

“Queremos que en diciembre se incorporen al equipo y lo fortalezcan para poner un producto bueno para Puerto Rico y para la liga”, concluyó.