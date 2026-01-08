Caguas. Ónix Vega se vistió de héroe al batear de 4-3, incluyendo la carrera de la ventaja definitiva, y los Criollos de Caguas derrotaron el miércoles, 4-2, a los Cangrejeros de Santurce en el Estadio Yldefonso Solá Morales para empatar a dos por bando la semifinal A de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Con este resultado, Caguas buscará ahora tomar ventaja de la serie cuando visite a Santurce este jueves en el Estadio Hiram Bithorn, donde los Cangrejeros perdieron el primer juego ante la Yegüita.

Duane Underwood Jr. cargó con el triunfo, mientras que la derrota fue para Andrew Baker. El salvamento fue para el relevista Yacksel Ríos tras ponchar a un bateador y no permitir hits en el noveno inning.

Santurce abrió el marcador en la parte alta de la tercera entrada con un sencillo remolcador de Jeremy Arocho con línea al jardín derecho. José De León intentó mantener los bates de los Cangrejeros bajo control, pero Jack López sacudió un cuadrangular solitario por el bosque izquierdo para aumentar la ventaja de la novena capitalina en la apertura del quinto episodio. Acto seguido, el derecho de 33 años toleró dos imparables de Johneshwy Fargas y Arocho.

Edwin Arroyo procedió a batear una línea de out al jardín derecho, pero, con corredores en primera y segunda base, Ramón Vázquez decidió sustituir a De León por Luke Taggart después de ponchar a seis bateadores y recibir seis hits en 4.2 innings lanzados. El tejano permitió que Santurce llenara todas las almohadillas tras otorgar una base por bolas a Rubén Castro, pero evitó un desenlace adverso con un elevado de Yohandy Morales.

Al igual que Caguas, los Cangrejeros cambiaron a su iniciador en el cierre del quinto inning. Luego de la salida de Collin Wyles, subió al montículo Blane Abeyta y la Yegüita despertó. Con Willy Vásquez en primera, Bryan Torres conectó un imparable con línea al bosque derecho. Gracias al batazo de Torres, la novena del “Valle del Turabo” colocó a dos corredores en posición de anotar. Nelson Velázquez aprovechó esta oportunidad y empató el partido, 2-2, con un doble al jardín central que enloqueció a los miles que se dieron cita al hogar de los Criollos.

Ante este inesperado panorama, el mánager Omar López relevó a Abeyta con Andrew Baker. Sin embargo, ya en Caguas se respiraban aires de remontada. La Yegüita comenzó la parte baja de la sexta entrada pateando con un imparable de Vimael Machín. En los siguientes dos turnos, Anthony García bateó un elevado de out y Luis Vázquez se ponchó tirándole, pero esto no desesperó a los Criollos.

Todo lo contrario, pues Machín logró robarse la tercera almohadilla y Vega le dio vuelta al marcador, 3-2, con un sencillo con línea al bosque central. Caguas volvió a amenazar con anotar en el cierre del séptimo capítulo, cuando congestionó el tráfico tras un imparable de José Miranda, pero Chavez Fernander abanicó a Machín y García para mantener vivas las esperanzas de los Cangrejeros.

No obstante, Torres pegó un sencillo en la parte baja del octavo episodio y Jancarlos Cintrón anotó la cuarta y última carrera de Caguas, luego de un error en el tiro del primera base Yohandy Morales.