Las debutantes Ponys de Santa Isabel consiguieron este domingo sus primeras dos victorias al superar con resultados 11-10 y 18-8 a las Piratas de Cabo Rojo, en la continuación de la temporada 2025 de la Liga de Béisbol Femenino.

Santa Isabel niveló su récord en 2-2, mientras que Cabo Rojo continúa sin ganar en cuatro presentaciones.

Las Ponys aseguraron el triunfo en el primer desafío con dos carreras en la parte baja de la quinta entrada. Valeria López fue figura ofensiva al remolcar tres anotaciones.

En el segundo encuentro, Santa Isabel aprovechó 20 bases por bolas para dominar ampliamente a las Piratas, pese a conectar tres imparables, todos de Leslianie Báez, quien cerró la jornada perfecta de 3-3 con cuatro carreras impulsadas y cuatro anotadas.

Por su parte, las Poetas de Juana Díaz y las Estrellas del Guamaní de Guayama se consolidaron en el segundo puesto con marca de 5-1.

Las Poetas vencieron vía blanqueadas 7-0 y 6-0 a las Maceteras de Vega Alta, respaldadas por brillantes actuaciones de las lanzadoras Fabiana Ortiz y Nashaliz Agosto.Ortiz trabajó toda la ruta en el primer juego con nueve ponches y apenas un hit permitido.

Agosto hizo lo propio en el segundo partido, cediendo apenas dos imparables y aportando además dos carreras impulsadas.

Mientras, las Estrellas del Guamaní superaron 6-1 y 18-2 a las Cocoteras de Loíza.

Valeria Negrón lanzó cuatro sólidas entradas en el primer partido para acreditarse la victoria.

En el segundo, Valeria Rosario brilló con el madero al irse de 3-2 con tres anotadas y tres empujadas.

La acción continuará este domingo, 14 de septiembre con Las Piedras en Vega Alta, Loíza en Cabo Rojo, Guayama en Santa Isabel y Utuado en Juana Díaz todos a las 10:00 a.m.