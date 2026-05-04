Denver. Los Braves de Atlanta colocaron al estelar jardinero derecho Ronald Acuña Jr. en la lista de lesionados de 10 días el domingo debido a una distensión en el tendón de la corva izquierdo.

Los Braves llegaron a su encuentro del domingo contra los Rockies de Colorado con la mejor marca de las Grandes Ligas, con 24-10. Pero por ahora tendrán que arreglárselas sin uno de sus principales jugadores.

El venezolano salió del juego del sábado por la noche en la segunda entrada. Intentaba correr a toda velocidad para llegar a salvo a primera tras un rodado, pero se detuvo aproximadamente a mitad del recorrido entre bases y se llevó la mano al tendón de la corva.

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El cinco veces nombrado al All-Star y Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2023 batea para .252, con dos jonrones, nueve carreras impulsadas, 17 carreras anotadas y siete bases robadas, la mayor cifra del equipo. Había participado en los 34 juegos después de que una rotura del ligamento anterior cruzado que sufrió en mayo de 2024 lo limitara a un total combinado de 144 partidos en las últimas dos temporadas.

Los Braves activaron al lanzador derecho Spencer Strider de la lista de lesionados antes del inicio del juego del domingo. El All-Star de 2023 tiene previsto para debutar en la temporada tras quedar fuera por una distensión en el oblicuo. Para hacerle espacio, los Braves enviaron al lanzador derecho Hunter Stratton a Triple-A Gwinnett tras el juego del sábado. También seleccionaron el domingo el contrato del jardinero venezolano José Azócar desde el equipo de ligas menores, con Acuña ingresando en la lista de lesionados.