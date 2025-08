Bristol, Tennessee. Una multitud récord de 91,032 personas para un juego de temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas pudo ver todo el esplendor y la pompa con el MLB Speedway Classic antes de que la lluvia cancelara el juego en la parte baja de la primera entrada.

Los fanáticos que regresaron el domingo solo querían ver a los Braves de Atlanta y los Reds de Cincinnati jugar béisbol. Disfrutaron lo suficiente de las presentaciones musicales de Tim McGraw y Pitbull, bajo la lluvia que suspendió el primer juego de temporada regular de MLB en el estado de Tennessee.

“Pudimos ver todo eso (el sábado), así que mientras se pueda ver el juego hoy creo que estaremos bien”, dijo Cindy Lowe, quien llegó procedente de Mount Airy, Carolina del Norte.

PUBLICIDAD

Craig Marcum estuvo de acuerdo. Él y su familia, con tres hijos, estaban listos para ver béisbol incluso si Marcum es el fanático de los Reds rodeado de familiares que apoyan a los Bravos. Se divirtieron viendo a McGraw y al cantante de country Jake Owen.

Eli White celebra al marcar carrera. La foto permite también ver los cascos del corredor y el receptor, los que portan estilo de los carros de NASCAR. ( George Walker IV )

El domingo fue un día seco aunque nublado en el Bristol Motor Speedway. El sol realmente salió en la novena entrada en lo que resultó ser un día perfecto para el béisbol. Los Bravos perdían 1-0 cuando el juego se reanudó el domingo, y Eli White conectó dos jonrones para comandar la remontada con la que Atlanta venció 4-2 a los Rojos.

“Estamos realmente contentos de que jugaran el juego hoy en lugar de anoche porque estuvimos aquí un par de horas bajo la lluvia y todos estábamos empapados incluso con equipo para la lluvia”, dijo Marcum. “Los niños están felices, así que nosotros también lo estamos”.

El manager de Atlanta Brian Snitker dijo que era una pena que la lluvia arruinara una hermosa noche el sábado, aunque ambos equipos jugaron un buen partido el domingo sin quejas.

“Felicitaciones a todos los fanáticos que regresaron”, dijo Snitker. “Quiero decir, después del clima y de empaparse y todo ayer, fue genial. Pensé que fue una gran producción. Mirando hacia atrás, es algo genial ser parte de esto”.

Los organizadores también pudieron mostrar la diversión planeada durante el juego.

Dos fanáticos intentaron batear pelotas desde la pista y la cerca, y otros dos tuvieron que ponerse trajes de fuego de NASCAR y correr hacia vehículos todoterreno para una carrera hasta la línea de meta.

PUBLICIDAD

El equipo de mantenimiento del campo incluso usó uniformes que parecían trajes de fuego de un equipo de boxes de NASCAR.

Y algo que nunca podría haber sucedido antes en Bristol tuvo lugar durante el séptimo inning: los fanáticos cantaron “Take Me Out to the Ball Game”.

Cuando White se convirtió en el primer jugador en conectar un jonrón en el histórico circuito, eso permitió que el auto “Home Run” de Bristol diera una vuelta en celebración. Cuando una bola de foul rebotó en la pista más allá de la pared del jardín derecho, el hombre que no logró lanzar la pelota por encima de la cerca hacia los fanáticos fue abucheado.

Este MLB Speedway Classic se anunció por primera vez hace casi un año como parte del empeño del comisionado Rob Manfred de llevar el béisbol a lugares donde no se juega en vivo todos los días. MLB escenificó un juego en el sitio de la película “Field of Dreams” en Iowa tanto en 2021 como en 2022. Los estados Alabama y Carolina del Norte también han recibido encuentros.

La MLB no intentó vender todos los boletos dentro del circuito que atrajo a 156,990 personas para el juego de fútbol universitario Battle of Bristol en 2016 con una capacidad de carrera de 146,000. La asistencia fue muy superior a la asistencia pagada anterior de 84,587 el 12 de septiembre de 1954, cuando el Estadio de Cleveland recibió a los Yankees de Nueva York.

Simplemente cancelar este juego no era una opción. Los Reds están en la lucha por un puesto de comodín, y esta es la última vez que estos equipos se enfrentan esta temporada.

PUBLICIDAD

Para los fanáticos, el viaje de regreso al Bristol Motor Speedway, catalogado como “El Último Gran Coliseo” con su historia como un circuito de media milla, fue más fácil para algunos que para otros.

Steven Long de Atlanta, Georgia, estaba en un autobús de fiesta hacia su hotel en Knoxville con un grupo de distribuidores. Condujo las 110 millas de regreso a Bristol el domingo por sí mismo, aunque esperaba estar conduciendo a casa. No podía perderse el primer juego de MLB en un circuito de carreras.

“Tenía que regresar”, dijo Long, quien vestía su camiseta de los Braves con la esperanza de una victoria.

MLB anunciará una cifra de asistencia más tarde el domingo. Los organizadores ya calculaban el jueves atraería a una multitud récord con 85,000 boletos vendidos hasta el lunes.

La gran pregunta el domingo era cuántas personas regresarían para el béisbol en sí después de la gran fiesta que la MLB y Bristol organizaron para los fanáticos el sábado. Para Lowe y Jason Lawson, este es un momento que no podían perderse después de comprar boletos en mayo.

“La historia, la nostalgia del Bristol Motor Speedway combinada con las Grandes Ligas todo en lugar”, dijo Lowe.

Long estaba siendo acompañado por un par de amigos. Vio un beneficio de regresar incluso si otros eligieron no hacerlo.

“Tendremos más espacio a nuestro alrededor, así que no estaremos encima de los demás”, dijo Long.

De hecho. Los fanáticos tenían mucho espacio para extenderse, bailar y disfrutar del evento culminante del MLB Speedway Classic.