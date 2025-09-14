Milwaukee. Los Brewers de Milwaukee se convirtieron el sábado en el primer equipo de las Grandes Ligas en asegurar un lugar en los playoffs esta temporada.

Según las Grandes Ligas, la derrota de los Mets de Nueva York por 3-2 ante los Rangers de Texas aseguró al menos un comodín de la Liga Nacional para los Brewers, quienes se preparaban para jugar por la noche contra los Cardinals de San Luis.

Los Brewers, líderes de la División Central de la Liga Nacional, poseen el mejor récord en las mayores.

Este es el séptimo año en las últimas ocho campañas que los Cerveceros se han clasificado a los playoffs, aunque no han ganado una serie de postemporada desde que llegaron al séptimo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en 2018.

Habían cumplido un total de dos apariciones en postemporada desde 1983 hasta 2017.