Los Gigantes de Carolina detuvieron la racha ganadora de los Criollos de Caguas al salir victoriosos del Estadio Yldefonso Solá Morales con pizarra de 5-3 durante la jornada del viernes de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Con este resultado, Carolina mejoró su récord a 7-3, mientras que Caguas empeoró a 3-7. El partido formó parte de una jornada especial dedicada al astro boricua Roberto Clemente, por lo que todos los jugadores llevaron el número 21 en sus uniformes.

Los bates de los Criollos fueron limitados a cinco imparables, destacándose un doblete de Nelson Velázquez y sendos jonrones de Luis Vázquez y Noah Myers.

Los Gigantes tomaron el control desde la primera entrada, con sencillo de Ezequiel Pagán que remolcó a Johnathan Rodríguez. En el segundo capítulo, un cuadrangular solitario de Adrián Rodríguez sumó la segunda carrera de Carolina. Luego, en el sexto episodio, un sencillo de Jandaniel González impulsó dos más para los visitantes.

La única anotación de Caguas llegó en la parte baja del sexto acto, mediante el vuelacercas de Vázquez, su tercero esta temporada.

El derecho José de León lanzó cinco episodios y cargó con la derrota tras permitir dos carreras. El triunfo fue para el relevista Raymond Burgos.

Carolina fabricó su quinta carrera en la octava entrada, cuando Gabriel Cancel aprovechó un lanzamiento salvaje de Luis González. Caguas intentó remontar en el noveno episodio, cuando Myers desapareció la pelota con un corredor en base para tocar la puerta en el marcador.

Indios pintan de blanco en el “Paquito” Montaner

En el Estadio Francisco “Paquito” Montaner, cuatro lanzadores se combinaron para guiar a los Indios de Mayagüez a una blanqueada, 5-0, sobre los Leones de Ponce.

Con el triunfo como visitantes, Mayagüez frenó en tres su seguidilla de derrotas consecutivas y elevó su balance a 4-6. Ponce, por su parte, vio caer su marca a 6-4.

El zurdo Héctor Hernández abrió el desafío y trabajó cuatro entradas; en las que toleró tres hits, dio dos bases por bolas y propinó cinco ponches. Su labor fue respaldada por Lucas Vega, Luis Quiñones y Efraín Nieves Jr. Fue Vega (1-0) quien se llevó el triunfo con una labor de dos entradas.

Anthony García se encargó de abrir las puertas del plato cuando conectó un doble al jardín izquierdo y empujó la primera carrera de los Indios, en las piernas de Isan Díaz, en el primer episodio.

En el siguiente acto, el abridor de los Leones, Franny Cobos, permitió que la tribu se fuera en escapada. El antesalista mayagüezano Emmanuel Rivera pegó un doble -con Robbie Merced y Jalen Miller en las almohadillas- para ampliar la ventaja de los Indios, 3-0.

Dos entradas pasaron antes que Mayagüez volviera a la carga. Luego de propinar los primeros dos outs en la quinta entrada, el derecho José Sola le concedió a García un boleto gratis a la inicial.

Luego, Danny Ortiz le siguió con un indiscutible por la segunda base, mientras que Mario Feliciano le conectó un sencillo para impulsar a García y colocar la pizarra 4-0.

La novena de la “Sultana del Oeste” produjo su quinta carrera del partido en la novena entrada con un doble del veterano jardinero Danny Ortiz al predio izquierdo.

La derrota le correspondió a Cobos (0-1) luego de permitir tres carreras, una de ellas limpia, en tres entradas. Al derecho le propinaron cuatro inatrapables, acumuló tres bases por bolas y retiró a un bateador por la vía del ponche.

Los Senadores ganan en el “City Champ”

En el Estadio Hiram Bithorn, los Senadores de San Juan vencieron, 12-3, a los Cangrejeros de Santurce para agenciarse su primera victoria el “City Champ” tras una producción de 18 indiscutibles y un cuadrangular de Yariel González.

San Juan marcó, al menos una carrera, en las últimas seis entradas del desafío y obtuvo su segundo triunfo de la campaña. Ahora marchan con foja de 2-8, mientras que Santurce se mantiene en el tope de la tabla de posiciones con 8-2.

La victoria también lleva el nombre del abridor Rubén Ramírez (1-0), quien dio paso a una carrera en siete entradas. Además, toleró cinco inatrapables y propinó dos ponchetes.

A pesar del resultado, los primeros en anotar carrera en el tercer partido del “City Champ” fue

Santurce. La anotación se dio con un error del campocorto de los Senadores, Delvin Pérez, en su tiro a la inicial -tras un batazo de Rubén Castro- en la parte baja de la tercera entrada. San Juan no se quedó atrás y con otro error anotó la rayita del empate 1-1. Esta vez el error provino del abridor de los Cangrejeros, Adalberto Flores, luego de atrapar un toque de sacrificio de Jadiel Sánchez en el cuarto acto.

Flores le concedió una base por bolas a Kenen Irizarry y fue relevado por el derecho Jason García. Entonces, con una roleta para out forzado, llegó la carrera del desempate, 2-1, en las piernas de Calvin Estrada. El factor suerte volvió a no estar del lado de los Cangrejeros. El dirigente de la novena santurcina, Omar López, hizo un llamado al bullpen luego que García se metiera en problemas en el quinto episodio; por lo que dejó las bases llenas con un solo out en la cuenta de San Juan. A la loma entró el zurdo Jordan Morales. Acto seguido, el jardinero Jadiel Sánchez se sacrificó con elevado y los Senadores anotaron una más para poner la pizarra 3-1.

El equipo capitalino amplió su ventaja, 5-1, con un sencillo de Delvin Pérez y una roleta para out forzado de Jan Mercado en la sexta entrada y séptima entrada, respectivamente.

Más adelante, un cuadrangular de tres carreras de González, por encima de la verja del jardín derecho, pareció darle la estocada final a Santurce al poner desafío 8-1 en el octavo acto. Sin embargo, la producción ofensiva fue superada con cuatro carreras en la novena entrada con un doble de Glenn

Santiago y par de sencillos de Roberto Enríquez y Calvin Estrada para el 12-1.

Otro cuadrangular, esta vez de dos carreras del bateador emergente Jonathan Matos al predio derecho provocó que Santurce cerrara el partido con pizarra de 12-3.

La derrota fue para Flores (0-1) después de que las primeras dos carreras de los Senadores fueran a su cuenta en su apertura de tres entradas.

La acción de “La Pro” continúa este sábado, cuando los Criollos reciban a los Leones en el Estadio Yldefonso Solá Morales, los Gigantes visiten a los Senadores en el Estadio Hiram Bithorn y los Cangrejeros se enfrenten con los Indios en el Estadio Isidoro “Cholo” García. El partido entre Caguas y Ponce será transmitido por Wapa Deportes a partir de las 7:00 p.m. Los otros partidos serán transmitidos en la página oficial de la LBPRC, www.ligapr.com y la aplicación móvil LBPRC a la misma hora.