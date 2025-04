( The Associated Press )

Amantes del béisbol boricua en las Grandes Ligas estimaban que después del retiro del receptor Yadier Molina, la isla carecería de marcas importantes en las carreras particulares de los jugadores del patio.

Pero la noche del lunes, Puerto Rico fue testigo de dos nuevas gestas de peloteros puertorriqueños en la MLB.

De un lado, el lanzador de los Blue Jays de Toronto, José Berríos, alcanzó la anhelada victoria número 100 en su carrera. Mientras, el campocorto de los Mets de Nueva York, Francisco Lindor sacudió el imparable número 1,500 de su carrera para colocarse a mitad del camino de la mítica marca de los 3,000.

“Lo que estamos viviendo con esto de los 100 triunfos de Berríos y los 1,500 hits de Lindor es algo que no es pesimismo, pero está relacionado a lo que se habló en la prensa y los fanáticos de cuando Yadier Molina se retiró. Decían que estábamos perdiendo al último pelotero que nos iba a tener pendiente a marcas importantes”, dijo vía telefónica a Primera Hora el historiador de béisbol Jossie Alvarado.

“Ya no hay como que muchas hazañas o muchos logros, pero cuando llega esto, como pueblo, tenemos que celebrarlo, gozarlos y disfrutarlo. Son ellos dos los que andan detrás de marcas dentro de los puertorriqueños (en MLB). Esto es un momento importante para la historia del béisbol de Puerto Rico en las Grandes Ligas porque llevamos mucho tiempo como que no estaba pasando nada y sí, está pasando”, agregó.

Lindor, de 31 años, es el vigésimo primer jugador nacido en Puerto Rico que llega a esta cifra de imparables. La lista no incluye boricuas nacidos en Estados Unidos como Edgar Martínez y Bobby Bonilla.

El cagüeño alcanzó la gesta al batear de 4-3 en el partido que los Mets ganaron por marcador 2-0 sobre los Marlins de Miami.

“Lindor entra a un grupo donde está Roberto Clemente, Orlando “Peruchín” Cepeda, Iván Rodríguez, Roberto Alomar. En su caso, no ha ganado una sortija todavía, pero además se puede convertir en uno de los campos cortos con más jonrones en la historia o el campo corto ambidiestro con más cuadrangulares en la historia”.

El cagüeño posee cuatro Bates de Plata. Para la pasada temporada, su cuadrangular número 30 lo colocó en una exclusiva lista de tres campocortos que suman esa cantidad de vuelacercas en, al menos, cinco campañas defendiendo su posición en más del 50% del año.

Alex Rodríguez lo logró durante siete temporadas, Ernie Banks en cinco, y ya el boricua sumó su quinta también.

Berríos es un molde de Javier Vázquez

De otro lado, Berríos, con foja de 1-1 en lo que va de la temporada 2025, llegó al centenar de victorias luego de permitir cuatro imparables, regalar tres bases por bolas y ponchar a dos, dando a los Blue Jays su octava apertura consecutiva permitiendo tres carreras o menos.

En sus 10 campañas, el bayamonés, de 30 años, suma 78 derrotas y 1,358 ponches. Ha lanzado por espacio de 1,423.1 entradas.

El bayamonés logró convertirse en el séptimo abridor puertorriqueño y quinto nacido en la isla en alcanzar los 100 triunfos, detrás de John Candelaria (177), Javier Vázquez (165), Juan Pizarro (131), Jaime Navarro (116), Jake Arrieta (115) y Joel Piñeiro (104), según datos compartidos por Alvarado.

“Berríos es como si tú cogieras a Javier Vázquez e hicieras un clon”.

“Tenía que pasar algo para tú decir que se parece a Javier Vásquez, pues les gusta entrenar. Son dos lanzadores que son bien de familia. Como que dijeron ‘los que no tuvieron la oportunidad de ver lanzar a Javier Váquez, pues le vamos a dar esta oportunidad de ver lanzar a José Berríos’... va a tener una carrera duradera como fue la de Javier”, aseveró el conocedor.

Vázquez concluyó su carrera de 14 campañas en las Mayores con marca de 165-160 y una efectividad de 4.22 en 2,840 entradas lanzadas.

¿Alcanzan a Clemente o a John Candelaria?

Los hitos generan ahora nuevas conversaciones entre los amantes del béisbol. ¿Es posible que Lindor alcance la mítica cifra de los 3,000 imparables de Clemente? ¿Berríos rebasará el récord de Candelaria?

Para Alvarado, la ruta es cuesta arriba.

“Es bien complicado porque (Lindor) necesitaría tener cerca de seis o siete temporadas con más de 150 hits, y en los últimos cuatro años, él da 121 hits promedio”, comentó

“Es un pelotero que por lo que puedo proyectar basado en números, porque estos son números y él puede venir el año que viene y el próximo con dos temporadas de 200 hits porque uno no sabe. Pero por lo que se ve, ahora es un bateador que puede estar entre 2,500 o 2,700 al final de su carrera”, expresó Alvarado.

Lindor inició este año su quinta temporada de un pacto de $341 millones y 10 temporadas con los Mets.

En tanto, Alvarado perfila a Berríos rompiendo la foja de los 165 triunfos de Vázquez.

“Se le va a hacer difícil alcanzar a John Candelaria. Ojalá y me equivoque y gane 180 juegos o gane 178 cuando se retire, que ya tiene uno más que él”.

“Basado en los últimos cuatro años, él tiene promedio de 13 victorias por año y su carrera en general, tiene promedio de 14. No sabemos si se va a destapar con una temporada de 17 o 19 juegos porque tiene potencial y algo que no tienen los demás lanzadores de hoy en día, y es que es un tipo que no se lesiona y que está saludable”, sentenció Alvarado.

Otro récord a estar atentos

Finalmente, Alvarado destacó que los hermanos Edwin “Sugar” Díaz y Alexis Díaz podrían romper la marca de hermanos con más juegos salvados combinados en la historia de las Grandes Ligas, que le pertenece a Todd y Tim Worrel con 327 salvamentos.

Al momento, los boricuas cargan con 302 salvados, compartió Alvarado.