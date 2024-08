El gerente general de los Indios de Mayagüez, Héctor Otero, aclaró y confirmó la participación de Martín “Machete” Maldonado con los Indios de Mayagüez para la temporada 2024-25 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, luego que en horas de la mañana se informara mediante las redes sociales que el receptor de liga grande estaría jugando con los Leones del Escogido de la liga de béisbol profesional de la República Dominicana.

Maldonado, que no ve acción en la LBPRC desde la temporada 2016-17, cuenta con 14 años de experiencia en las Grandes Ligas. El receptor logró su primer campeonato de Serie Mundial en el 2022 y se convirtió en el primer jugador nativo de los mayagüezanos en obtener un guante de oro de las Grandes Ligas en el 2017.

“Yo he estado en comunicación con Martín desde hace un mes y me dio su palabra que desde diciembre 15 estaría jugando con nosotros, ya que en noviembre tiene unos compromisos personales y familiares”, dijo Otero.

Maldonado, que actualmente es agente libre en las Mayores, solicitó permiso para jugar durante el mes de octubre con los Leones del Escogido y luego integrarse a la tribu.

“Machete me pidió permiso para jugar dos semanas con los Leones del Escogido y ponerse ready. Luego irá a su compromiso familiar para entonces incorporarse con los Indios el 15 de diciembre”, añadió.

“El nunca ha dicho que él va jugar en Dominicana y no en Puerto Rico, él me dio su palabra y compromiso, simplemente no lo habíamos anunciado porque estaba a la espera de un contrato en las Grandes Ligas. El siempre hizo lo correcto en pedir permiso para jugar en Dominicana en octubre y luego en diciembre unirse a los Indios”, finalizó Otero.

Por su parte, Maldonado dijo estar entusiasmado en regresar a la novena mayagüezana siempre y cuando él y su familia estén saludables.

“Llevo par de años buscando la manera de regresar a Mayagüez para poder jugar, pero tantos juegos de playoffs acá en las mayores, imposibilitaron ese regreso. Sin embargo, si yo y mi familia estamos saludables, estaremos allí desde el 15 de diciembre”, afirmó.

El naguabeño confirmó que su participación con los Leones del Escogido será del 16 de octubre al 3 de noviembre, para luego partir a sus compromisos familiares e incorporarse a los Indios a mediados de diciembre.

“Estaré alrededor de dos semanas en Dominicana para luego partir a un compromiso familiar y luego integrarme al equipo. Entiendo que luego de tantos años podré devolver los consejos que muchos jugadores como Julius Matos, Luis “Wicho” Figueroa y Stephen Morales, por mencionar algunos, me dieron en sus mejores momentos y que mejor que ahora poder pasar esa veteranía a los muchachos para así conseguir nuevamente el campeonato para mi gente de Mayagüez”, finalizó Maldonado.

Los Indios se lanzan al terreno el 9 de noviembre, cuando reciban la visita de los Senadores de San Juan, desde las 7:21 de la noche, en el estadio Isidoro García de Mayagüez