Los Mariners de Seattle adquirieron al toletero Eugenio Suárez, los Phillies de Filadelfia obtuvieron al cerrador Jhoan Durán y los relevistas gemelos Tyler y Taylor Rogers fueron traspasados el mismo día, culminando un ajetreado miércoles al acercarse el plazo del jueves para pactar canjes en las Grandes Ligas.

El venezolano Suárez, con 36 jonrones y 87 carreras impulsadas esta temporada para los Diamondbacks de Arizona — era ampliamente considerado como la pieza más codiciada antes del cierre del mercado. Una persona con conocimiento de la transacción la confirmó a The Associated Press, hablando bajo condición de anonimato porque no se había anunciado.

Suárez, de 34 años, jugó con los Mariners en las temporadas de 2022 y 2023, acumulando 53 jonrones.

Durán, un dominicano de 27 años, pasó a Filadelfia tras registrar una efectividad de 2.01 y 16 salvamentos, con 53 ponches en 49 innings y un tercio, para los Mellizos de Minnesota. Los Filis tuvieron que ceder a dos de sus mejores prospectos, el receptor panameño Eduardo Tait y el derecho Mick Abel.

Por su parte, Tyler Rogers y Ryan Helsley empacan maletas para reforzar el bullpen de unos Mets de Nueva York, enfrascados en una reñida lucha con los Filis por el primer lugar en la División Este de la Liga Nacional. Los experimentados relevistas se unen al puertorriqueño Edwin Díaz para conformar múltiples variantes para los últimos innings.

Austin Slater de los Medias Blancas de Chicago recorre las bases tras su jonrón en la cuarta entrada ate los Guardianes de Chicago el domingo 13 de julio del 2025. (AP Foto/Nam Y. Huh) ( Nam Y. Huh )

Los Mets enviaron al venezolano José Buttó y Blade Tidwell, ambos pitchers derechos, junto con el jardinero Drew Gilbert, a los Gigantes de San Francisco. Rogers, dueño de un distintivo lanzamiento submarino, tiene 53 apariciones esta temporada con una efectividad de 1.80, cuatro bases por bolas y 38 ponches.

Helsley tiene una efectividad de 3.00, 21 salvamentos y 41 ponches en 36 entradas este año para los Cardenales de San Luis, donde ha pasado las últimas siete temporadas. Nueva York traspasó a San Luis a tres jugadores de ligas menores, incluyendo al infielder dominicano Jesús Báez.

El lanzador derecho Mitch Keller (Pittsburgh) y el jardinero Steven Kwan (Cleveland) estaban entre los peloteros que los equipos perseguían antes de la fecha límite del jueves a las seis de la tarde ET.

En otros acuerdos del miércoles, los Yankees de Nueva York añadieron al veterano jardinero Austin Slater, los Reds de Cincinnati adquirieron al tercera base Ke’Bryan Hayes y los Cachorros de Chicago obtuvieron al abridor derecho Michael Soroka.

El lanzador de los Mellizos de Minnesota Jhoan Duran lanza en la novena entrada ante los Nacionales de Washington el viernes 25 de julio del 2025. (AP Foto/Ellen Schmidt) ( Ellen Schmidt )

Slater, de 32 años, ofrece a los Yankees un bateador derecho confiable para los últimos dos meses de la temporada. Ha bateado para .236 con cinco jonrones y 11 carreras impulsadas en 51 juegos con los White Sox esta temporada y tiene un OPS de .859 contra lanzadores zurdos.

“Realmente emocionado por la adquisición”, dijo el mánager de los Yankees, Aaron Boone. “Hablamos de ello en las últimas semanas: simplemente obtener más flexibilidad en la plantilla, jugadores que sirvan para complementarla”.

Los White Sox recibieron a cambio al pitcher prospecto Gage Ziehl.

Los Reds adquirieron a Hayes a cambio de Taylor Rogers, quien a diferencia de su hermano lanza con el brazo izquierdo y por encima del brazo. Pittsburgh también recibió al campocorto prospecto Sammy Stafura y dinero en efectivo de Cincinnati.

Los Rojos recibieron un defensor de élite en la tercera base con un contrato manejable. El jugador de 28 años y ganador del Guante de Oro en 2023, tiene más de cuatro años restantes en la extensión que firmó con Pittsburgh en 2022.

Soroka, de 27 años, se marcha a Chicago, según informó una persona familiarizada con el acuerdo a The Associated Press. Fue un All-Star en 2019 y tiene un récord de 3-8 con una efectividad de 4.87 para los Nacionales de Washington.

Suárez había regresado el miércoles a la alineación de los Diamondbacks en el cierre de una serie como visitantes contra los Tigres de Detroit y se fue de 4-1, dos días después de un susto por lesión. El toletero fue golpeado el lunes en el dedo índice derecho por un lanzamiento contra los Tigres.

Los Dbacks se han convertido en vendedores en la fecha límite después de perder ocho de sus últimos nueve juegos y caer a 51-58. Los lanzadores derechos Merrill Kelly y Zac Gallen están entre los otros jugadores de Arizona que podrían ser negociados.

En otros acuerdos el miércoles:

— Los Angels de Los Ángeles adquirieron a los relevistas Andrew Chafin y Luis García de los Nacionales de Washington a cambio del zurdo Jake Eder y el primera base de ligas menores Sam Brown.

— Los Braves de Atlanta adquirieron al veterano relevista Tyler Kinley de los Rockies de Colorado a cambio del lanzador de ligas menores Austin Smith.

— Los Mariners de Seattle incorporaron al relevista zurdo Caleb Ferguson de los Piratas, dando a su bullpen otro brazo en busca de los playoffs en la postemporada. Los Piratas recibieron a un prospecto, el lanzador derecho Jeter Martinez.