Milwaukee. El venezolano William Contreras conectó un jonrón para coronar una séptima entrada de cuatro carreras y los Brewers de Milwaukee derrotaron el sábado 7-4 a los tambaleantes Mets de Nueva York, para lograr su octava victoria consecutiva y arruinar la noche de récord de Pete Alonso.

Alonso abrió la segunda entrada con el jonrón número 252 de su carrera, igualando el récord de la franquicia que Darryl Strawberry conservó durante 37 años. Sin embargo, los Mets perdieron su sexto encuentro consecutivo y el décimo de los últimos 11, quedando a cuatro juegos de Filadelfia, el líder de la División Este de la Liga Nacional.

Nueva York está a solo dos juegos y medio por delante de Cincinnati en la lucha por el último pasaje de playoffs de la Liga Nacional.

El dominicano Juan Soto conectó un cuadrangular por tercer juego consecutivo, dando a los Mets una ventaja de 4-3 al abrir la quinta entrada con su jonrón 28 de la temporada. Otro quisqueyano, Starling Marte, también conectó un jonrón solitario por Nueva York.

Milwaukee se recuperó en la séptima. Brice Turang conectó un sencillo y Joey Ortiz añadió un doble flojo contra Ryne Stanek (2-6) con un out. Turang anotó la carrera del empate con un rodado de Sal Frelick al campocorto.

Ryan Helsley relevó e Isaac Collins conectó un sencillo impulsor con un rodado fuerte que se desvió del brazo del tercera base dominicano Ronny Mauricio. Contreras siguió con un jonrón de dos carreras para poner la pizarra 7-4.

Jared Koenig (4-1) se llevó la victoria con una entrada sin permitir carreras. Trevor Megill lanzó una novena entrada sin anotaciones para su salvamento 28 en 31 oportunidades.

Los Mets se adelantaron 3-2 en la cuarta entrada con un sencillo impulsor de Cedric Mullins. Turang empató en la parte baja con su décimo jonrón.

Por los Mets, el puertorriqueño Francisco Lindor de 5-0. Los dominicanos Soto de 4-1 con una anotada y una producida, Marte de 4-1 con una anotada y una empujada, Ronny Mauricio de 1-0. El venezolano Francisco Álvarez de 3-1.

Por los Brewers, el venezolano Contreras de 3-1 con una anotada y dos impulsadas.