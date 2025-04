El zurdo estelar Garrett Crochet acordó un contrato récord de 170 millones de dólares por seis años con los Red Sox de Boston, confirmó una persona familiarizada con las negociaciones.

La persona habló con The Associated Press el lunes por la noche bajo condición de anonimato porque el acuerdo no había sido anunciado. ESPN fue el primero en informar sobre el acuerdo.

El contrato de Crochet comenzará el próximo año, y él puede optar por salir después de la temporada 2030. Es el acuerdo más grande jamás alcanzado para un lanzador con más de cuatro años de servicio en las Grandes Ligas.

PUBLICIDAD

Crochet, de 25 años, fue adquirido por Boston en un intercambio con los White Sox de Chicago durante las reuniones de invierno en diciembre.

Debutó con Medias Rojas en el día inaugural, lanzando cinco entradas y permitiendo dos carreras, saliendo sin decisión en la victoria del equipo por 5-2 en Texas. Volverá al montículo el miércoles por la noche en Baltimore.

Crochet tuvo un récord de 6-12 con una efectividad de 3.58 en 32 aperturas el año pasado con los White Sox que terminaron con marca de 41-121. Fue seleccionado para el equipo All-Star de la Liga Americana en su primera temporada como abridor.

Seleccionado en el puesto 11 por Chicago en el draft amateur de 2020, Crochet debutó en las Grandes Ligas en septiembre de ese año. Tuvo una efectividad de 2.82 en 2021 mientras ponchaba a 65 en 54 1/3 entradas, pero el 5 de abril del 2022 se sometió a una cirugía Tommy John yregresó a las Grandes Ligas hasta el 18 de mayo de 2023.

El sinker de Crochet promedió 97,9 mph la temporada pasada y su recta de cuatro costuras 97,2. También lanza un cutter, un sweeper y un cambio.