Boston. Brett Harris conectó un sencillo que le dio la ventaja a su equipo en una sexta entrada de dos carreras, y los Athletics se recuperaron para vencer el martes 2-1 a los Red Sox de Boston, logrando su primera racha de cinco victorias consecutivas en más de un año.

Tyler Soderstrom tuvo dos hits y un doble impulsor para los Atléticos, que estánn en medio de su racha ganadora más larga desde que consiguieron seis victorias consecutivas del 28 de abril al cuatro de mayo la temporada pasada.

Boston está un juego detrás de los Yankees de Nueva York en la pelea por el primer comodín de la Liga Americana. Los Medias Rojas han perdido cuatro de cinco encuentros.

Los Medias Rojas se adelantaron en la tercera cuando Rob Refsnyder anotó desde primera base con el doble del venezolano Carlos Narváez. La pelota rebotó en el jardinero central Lawrence Butler, que cometió un error al intentar recogerla.

El abridor de los Atléticos, Jeffrey Springs, permitió una carrera sucia y cinco hits en cuatro entradas. Salió de un aprieto con bases llenas en la segunda, ponchando a Ceddanne Rafaela y logrando que Romy Gonzalez bateara para una doble matanza.

Mitch Spence (3-5) permitió dos hits en tres 2/tres entradas y Hogan Harris consiguió cuatro outs para su tercer salvamento.

Por los Atléticos, el puertorriqueño Darrel Hernaiz de 2-0.

Por los Medias Rojas, el venezolano Carlos Narváez de 3-1.

Yankees sobreviven a colapso del bullpen y superan 10-9 a los Twins

Minneapolis. David Bednar logró apenas los últimos tres outs, y los Yankees de Nueva York sobrevivieron para superar el martes 10-9 a los Twins de Minnesota, luego de prácticamente dilapidar una ventaja de nueve carreras.

Anthony Volpe sumó dos hits y una carrera impulsada en su regreso a la alineación titular después de recibir una inyección de cortisona en el hombro izquierdo, y Trent Grisham conectó un jonrón de tres carreras en el segundo inning.

Cada titular de Nueva York aportó un hit y los Yankees construyeron una ventaja de 10-1 para el segundo inning.

El novato Cam Schlittler permitió cuatro carreras, tres hits y cinco bases por bolas en cuatro entradas y dos tercios, pero los Yankees se mantuvieron firmes para retomar una ventaja de dos juegos sobre Boston en la contienda por el primer comodín de la Liga Americana.

Nueva York se mantuvo a cinco juegos detrás de Toronto, que ocupa el primer lugar en la División Este.

El bullpen de Nueva York tiene una efectividad de 5.49 desde el receso del Juego de Estrellas.

Volpe, en una racha en que se ha ido de 21-2, jugó de inicio por primera vez desde el 9 de septiembre. Grisham conectó su jonrón número 31, el número más alto de su carrera.

Ben Rice agregó tres hits y remolcó una carrera por Nueva York, que se recuperó después de perder el lunes el primer encuentro de la serie, por 7-0.

Mark Leiter Jr. (6-7) permitió un hit en una entrada y dos tercios sin carreras.

Los Yankees se aferraban a una ventaja de 10-8 cuando Devin Williams lanzó una entrada perfecta. Bednar permitió un jonrón de Trevor Larnach con un out en la novena, luego retiró a Kody Clemens con un rodado y ponchó a Royce Lewis para su 25to salvamento en 28 oportunidades.

Zebby Matthews (4-6) duró tres entradas, permitiendo un récord personal de 11 hits e igualando su peor marca con nueve carreras.

Blue Jays superan a Rays; hilan 6to triunfo y acarician título divisional

Tampa, Florida. Nathan Lukes estuvo involucrado en revisiones de video de jonrones en el plato y el jardín derecho, durante el duelo que los Blue Jays de Toronto ganaron el martes 6-5 a los Rays de Tampa Bay para enhebrar su sexta victoria.

Toronto (89-62), que busca su primer título de la División Este de la Liga Americana desde 2015, mantuvo una ventaja de cinco juegos sobre los Yankees de Nueva York, que ocupan el segundo lugar. Joey Loperfido conectó un jonrón y George Springer acumuló tres hits y dos carreras impulsadas.

Tampa Bay (73-78) ha perdido nueve de 11 compromisos, para rezagarse a nueve juegos y medio de Houston por el último comodín de la Liga Americana con 11 juegos restantes. Los Rays tuvieron dos en base con un out en la novena entrada antes de que Jeff Hoffman ponchara a Josh Lowe y Jake Mangum para su 31er salvamento en 38 oportunidades.

Los Rays atrajeron a 8,908 espectadores. Es la 18va ocasión en que no agotan las localidades del Steinbrenner Field con capacidad para 10,046.

Toronto construyó una ventaja de 4-0 contra Ryan Pepiot (11-11) con un sencillo impulsor de Addison Barger en la primera entrada y un segundo episodio de tres carreras. Ese ataque incluyó un sencillo de dos anotaciones de Springer y otro de una carrera del dominicano Vladimir Guerrero Jr.

Brandon Lowe terminó un turno al bate de ocho lanzamientos contra el boricua José Berríos en la tercera entrada con un jonrón de tres carreras después de que una revisión de video dictaminó que, aunque un fanático se extendió sobre la pared del jardín derecho e interfirió con Lukes, el batazo habría sido un jonrón de todos modos.

A Lukes se le otorgó un jonrón en solitario contra Joey Gerber en la cuarta entrada a raíz de una revisión de video después de que se le otorgó originalmente un doble en un batazo que golpeó el guante de Lowe y luego la mano de un aficionado detrás de la cerca del jardín derecho.

Loperfido conectó un jonrón en la quinta entrada para una ventaja de 6-tres.

Eric Lauer (9-2) lanzó un inning y un tercio sin permitir carreras.

Por los Azulejos, el dominicano Guerrero de 5-2 con una empujada. El mexicano Alejandro Kirk de 4-1. El venezolano Andrés Giménez de 3-0 con una anotada.

Por los Rays, el cubano Yandy Díaz de 4-2 con una anotada. El dominicano Junior Caminero de 3-1.