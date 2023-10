Los Red Sox de Boston contrataron al exlanzador Craig Breslow para dirigir el departamento de operaciones de béisbol, dijo un directivo del equipo el miércoles.

El directivo habló con The Associated Press en condición de anonimato debido a que la contratación aún no se ha anunciado.

Breslow lanzó por Boston en 2006 y posteriormente entre 2012-15. Desde 2019 ha trabajado en la oficina principal de los Cubs, ocupando más recientemente el cargo de asistente del gerente general.

Es el segundo egresado de Yale que dirige las operaciones de béisbol de Red Sox de manera consecutivo. Chaim Bloom fue despedido en septiembre después de presidir esa función y finalizar en último lugar tres veces en cuatro temporadas.

La contratación fue reportada en primera instancia por el Boston Globe.

Los Red Sox esperan que la etapa de Breslow será más similar a la de otro egresado de Yale, Theo Epstein, quien construyó equipos que le pusieron fin a la sequía de 86 años sin ganar Serie Mundial, ganando el campeonato en 2004 y nuevamente en 2007.

Bloom fue incapaz de igualar esos logros. Fue despedido tres semanas antes del final de la temporada, antes del primero de una doble cartelera el 14 de septiembre frente a los Yankees. Con la derrota en el juego nocturno, los Red Sox cayeron a un empate en la última posición en el Este de la Liga Americana; nunca salieron del sótano, terminando en quinto lugar por tercera vez en cuatro temporadas.

Bloom fue contratado proveniente de los Rays de Tampa Bay para ayudar a revivir el sistema de granjas y dar estabilidad financiera a un equipo que fue de los que más gastaba en las mayores. Uno de sus primeros movimientos fue negociar al Jugador Más Valioso de 2018, Mookie Betts, un año antes de ser elegible para la agencia libre, en una orden de los propietarios para poner en orden la nómina.

El retorno obtenido por Betts no fue espectacular (el jardinero Alex Verdugo y algunos prospectos que no han dado resultados) y otros movimientos tampoco funcionaron. Bloom también vio partir al campocorto Xander Bogaerts, quien se desarrolló como cuatro veces All-Star, salir del equipo como agente libre.

En general, los Red Sox tuvieron marca de 267-262 en la etapa de Bloom, con un viaje a la Serie de Campeonato de la Liga Americana en 2021.