Rojos vencen a Cachorros y empatan en la lucha por el comodín de la Liga Nacional

Cincinnati. Los Reds de Cincinnati vencieron el domingo 1-0 a los Cubs de Chicago y se colocaron en un empate con los Mets de Nueva York por el último puesto de comodín en la Liga Nacional.

Los Reds han ganado cinco juegos consecutivos, el máximo de la temporada, y seis de siete. Los Mets perdieron ante los Nationals más temprano en el día.

El juego del domingo se retrasó una hora y 11 minutos debido a la lluvia.

Matt McLain conectó un doble y anotó con un doble de Gavin Lux con dos outs al derecho, poniendo a los Rojos adelante 1-0 en el tercer inning.

Jameson Taillon (10-7) lanzó siete entradas sin bases por bolas y cuatro ponches.

El abridor de los Reds, Andrew Abbott, permitió cinco hits en 4.2 entradas antes de que los Reds recurrieran al bullpen. Nick Martínez (11-13) lanzó 2.1 entradas en blanco. Graham Ashcraft permitió un hit en el octavo.

Pete Crow-Armstrong consiguió su séptimo salvamento de la temporada.

Por los Cubs, los dominicanos Carlos Santana de 2-1 y Kevin Alcántara de 2-1.

Por los Reds, los dominicanos Noelvi Marte de 3-1 y Elly De La Cruz de 3-1.