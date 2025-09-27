Milwaukee. Gavin Lux conectó dos dobles y anotó la carrera de la ventaja de los Reds de Cincinnati, quienes se impusieron el viernes 3-1 sobre los Brewers de Milwaukee para rebasar a los Mets de Nueva York en la contienda por el tercer puesto de comodín de la Liga Nacional.

La victoria de Cincinnati y la derrota de Nueva York por 6-2 ante Miami permitieron a los Reds alcanzar a los Mets en la clasificación. Pero Cincinnati, que no aparece en la postemporada desde 2020, cuenta con el criterio de desempate a su favor por lo que una victoria más suya y un revés más de los Mets resolvería la contienda.

Los Reds permitieron apenas tres hits y le propinaron una rara derrota a Quinn Priester de Milwaukee, quien había establecido un récord de los Cerveceros al ganar 12 decisiones consecutivas. Los Cerveceros habían ganado los últimos 19 juegos en los que Priester había lanzado, una racha que incluía 16 aperturas y tres relevos.

Priester (13-3) ponchó a cuatro y permitió tres carreras, así como nueve hits y una base por bolas en cinco entradas. La última vez que los Cerveceros perdieron un juego en el que Priester había lanzado fue el 24 de mayo contra los Piratas de Pittsburgh.

Connor Phillips (5-0) se llevó la victoria con un episodio y un tercio sin permitir carreras en relevo de Zack Littell, quien permitió una carrera en cuatro episodios y dos tercios. Emilio Pagán retiró a los bateadores en orden en la novena para su 31er salvamento en 37 oportunidades.

Por los Reds, los dominicanos Noelvi Marte de 4-0, Miguel Andújar de 4-2 con una anotada y una producida, Elly de la Cruz de 4-1.

Por los Cerveceros, los venezolanos Jackson Chourio de 2-0, William Contreras de 4-0, Andruw Monasterio de 3-0.

Alcántara domina a Mets tras inicio incierto y Marlins vencen 6-2 a Nueva York

Miami. El venezolano Sandy Alcántara permitió dos carreras en siete entradas y un poco más, Connor Norby bateó un jonrón y los Marlins de Miami se recuperaron para vencer 6-2 a los Mets de Nueva York la noche del viernes.

Los dominicanos Elly de la Cruz y Noelvi Marte, de los Rojos de Cincinnati, festejan el triunfo sobre los Cerveceros de Milwaukee, el viernes 26 de septiembre de 2025 (AP Foto/Morry Gash) ( Morry Gash )

Los Mets comenzaron el viernes un juego por delante de Cincinnati por el tercer comodín de la Liga Nacional.

Xavier Edwards tuvo tres imparables y el dominicano Otto López conectó un doble y un sencillo para los Marlins.

Griffin Conine (18) y Joey Wiemer, al centro, celebran la victoria de los Marlins sobre los Mets. ( Lynne Sladky )

Alcántara (11-12) se calmó después de permitir el jonrón de apertura del boricua Francisco Lindor y el doble impulsor de Pete Alonso en la primera entrada. El ganador del Premio Cy Young de la Liga Nacional en 2022 permitió seis hits en las primeras tres entradas y luego retiró a diez consecutivos antes de que Lindor recibiera una base por bolas para iniciar la octava, lo que puso fin a su actuación.

Los Marlins sacaron al abridor de los Mets, Brandon Sproat (0-2), durante una quinta entrada de seis carreras que borró un déficit de 2-0. El dominicano Heriberto Hernández conectó un triple de dos carreras y anotó con un rodado impulsor de Jakob Marsee. Xavier Edwards conectó un sencillo productor y el jonrón de dos carreras como emergente de Norby contra el relevista Gregory Soto culminó la ráfaga.

Francisco Lindor conectó el jonrón 31 de la temporada. ( Lynne Sladky )

Cade Gibson relevó a Alcántara y consiguió los dos primeros outs en la octava. Tyler Phillips cerró con el salvamento de cuatro outs después de que los Mets llenaran las bases en la octava.

El jonrón de Lindor en la primera entrada fue su undécimo como primer bate de la temporada y el 31 de su carrera.

El tercera base de los Mets, Brett Baty, salió del juego en la segunda entrada debido a molestias en el costado.

Por los Mets, los dominicanos Juan Soto bateó de 4-2 con una carrera anotada y Ronny Mauricio de 2-0; el puertorriqueño Francisco Lindor de 3-1 con una anotada y una impulsada; y los venezolanos Francisco Álvarez de 4-1 y Luis Torrens de 4-1.

Por los Marlins, los dominicanos Otto López bateó de 4-2, Heriberto Hernández de 3-1 con una anotada y dos impulsadas y Agustín Ramírez de 4-1 con una anotada.