Nueva York. El número 52 de CC Sabathia será retirado el 26 de septiembre por los Yankees de Nueva York, que dedicarán una placa en honor del miembro del Salón de la Fama en el Monument Park antes del partido de ese día contra los Orioles de Baltimore.

Sabathia será el 24to hombre al que los Yankees retiran su número, el primero desde que Paul O’Neill fue honrado con la retirada del número 21 en 2022. Veintitrés números han sido retirados, con el No. 8 reservado para Yogi Berra y Bill Dickey.

Nueva York hizo el anuncio el miércoles por la noche.

Sabathia se unirá a sus ex compañeros de equipo Derek Jeter y Andy Pettitte con placas en Monument Park, más allá de la valla del jardín central del Yankee Stadium.

Sabathia fue seis veces All-Star y ganó el premio AL Cy Young en 2007 con Cleveland y un título de la Serie Mundial en 2009, su primera temporada con los Yankees tras firmar como agente libre.

Durante 19 temporadas con Cleveland (2001-08), Milwaukee (2008) y los Yankees (2009-19), logró un balance de 251-161 con un ERA de 3,74 y 3.093 ponches, tercero entre los zurdos por detrás de Randy Johnson y Steve Carlton, incluyendo un récord de 134-88 con un ERA de 3,81 y 1.700 ponches para Nueva York.

Sabathia fue elegido miembro del Salón de la Fama del béisbol en la primera votación de 2025.

Otros Yankees con números retirados son: N.º 1 (Billy Martin, 1986), N.º 2 (Jeter, 2017), N.º 3 (Babe Ruth, 1948), N.º 4 (Lou Gehrig, 1939), N.º 5 (Joe DiMaggio, 1952), N.º 6 (Joe Torre, 2014), N.º 7 (Mickey Mantle, 1969), N.º 8 (Berra y Dickey, 1972), N.º 9 (Roger Maris, 1984), N.º 10 (Phil Rizzuto, 1985), N.º 15 (Thurman Munson, 1979), N.º 16 (Whitey Ford, 1974), Nº 20 (Jorge Posada, 2015), Nº 21 (O’Neill, 2022) Nº 23 (Don Mattingly, 1997), Nº 32 (Elston Howard, 1984), Nº 37 (Casey Stengel, 1970), Nº 42 (Mariano Rivera, 2013), Nº 44 (Reggie Jackson, 1993), Nº 46 (Pettitte, 2015), Nº 49 (Ron Guidry, 2003) y Nº 51 (Bernie Williams, 2015).

Además, el número 42 de Jackie Robinson fue retirado en todas las Grandes Ligas en 1997.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.