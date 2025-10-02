Chicago. Manny Machado conectó un jonrón de dos carreras, Mason Miller volvió a dominar y los Padres de San Diego vencieron el miércoles 3-0 a los Cubs de Chicago, enviando su Serie de Comodines de la Liga Nacional a un decisivo tercer juego.

Jackson Merrill conectó un elevado de sacrificio tempranero y San Diego evitó la eliminación tras perder 3-1 el martes. Dylan Cease ponchó a cinco en 3.2 entradas antes de entregar la pelota al potente bullpen de su equipo.

La final de la serie al mejor de tres regresa al Wrigley Field el jueves.

Los Padres, con experiencia en los playoffs, buscan repetir lo de 2020, cuando perdieron el primer juego de la ronda especial de comodines por la pandemia antes de avanzar con dos victorias consecutivas contra San Luis. Machado también conectó un jonrón en el segundo juego de esa serie.

Chicago terminó con cuatro hits. La franquicia debuta en los playoffs en cinco años y no ha avanzado desde que eliminó a Washington en la Serie Divisional de la Liga Nacional de 2017.

San Diego se adelantó con el elevado de Merrill al jardín derecho ante Andrew Kittredge en la primera entrada, impulsando a Fernando Tatis Jr. Kittredge abrió para Chicago como abridor, y el derecho fue reemplazado por el zurdo Shota Imanaga en la segunda.

Los Cubs amenazaron en la cuarta entrada, poniendo corredores en primera y segunda con dos outs. Adrián Morejón entró y retiró a Pete Crow-Armstrong con un jonrón a primera.

Los Padres añadieron dos carreras más con el batazo de 404 pies de Machado al jardín izquierdo frente a Imanaga en la quinta. Tatis se embasó con un boleto para abrir la entrada y avanzó con un sacrificio antes del duodécimo jonrón de Machado en playoffs.

Las tres carreras fueron más que suficientes para el bullpen de San Diego, con Miller y Robert Suárez combinándose para 14 lanzamientos de más de 100 millas por hora (mph).

Morejón lanzó 2.1 entradas perfectas antes de que Miller exhibiera su potente repertorio ponchando a cinco bateadores consecutivos. El lanzador derecho de 1.96 metros alcanzó las 103 mph con un tercer strike cantado a Carson Kelly en la séptima entrada, el lanzamiento más rápido de la postemporada desde que Statcast comenzó a registrarlo en 2008.

Miller, quien fue adquirido en un canje con los Athletics el 31 de julio, ponchó a tres en la séptima entrada en su debut en postemporada el martes. Los ocho ponches consecutivos igualaron el récord de postemporada establecido por Josh Hader en 2022.

Miller fue retirado del segundo juego tras conectar un slider a Michael Busch con dos outs en la octava. Suárez retiró a Nico Hoerner con una línea al jardín derecho antes de una novena entrada de un solo hit para el salvamento.

Lo próximo

Yu Darvish será la carta de presentación para San Diego el jueves. No hubo información inmediata sobre el abridor de Chicago.

Darvish jugó para los Cubs durante tres temporadas antes de ser traspasado a los Padres en diciembre de 2020. El lanzador derecho dijo que disfruta lanzar en Wrigley.

“Sí, este lugar me hizo bien”, dijo a través de un traductor. “La organización y la afición también me hicieron bien”.