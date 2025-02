Sobre 500 estudiantes-atletas participaron en la primera edición en Puerto Rico del The Process Seminar, un evento educativo diseñado para orientar a jóvenes peloteros sobre las oportunidades en el béisbol universitario y profesional.

Este seminario, organizado por MB Sports y JOGI Sports como antesala al Puerto Rico Baseball Challenge, ofreció herramientas clave para maximizar el potencial de los atletas tanto en el ámbito deportivo como académico.

Los participantes recibieron orientación de expertos en la industria sobre diversos aspectos clave del béisbol y el proceso de reclutamiento. El evento fue moderado por Eduardo Pérez, analista de béisbol en ESPN SNB, exjugador de Grandes Ligas (MLB, por sus siglas en inglés) y seleccionado en la primera ronda del sorteo de novatos de la Grandes Ligas, tras su paso por Florida State University.

PUBLICIDAD

Edwin Rodríguez, el primer puertorriqueño en dirigir un equipo de la MLB y exmánager de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol, ofreció un panorama sobre el béisbol en Puerto Rico y las oportunidades en MLB y la NCAA.

RJ Hopewood, especialista en reclutamiento que ha colocado con éxito a atletas de escuela superior en diversas divisiones universitarias (NCAA D1, D2, D3, JUCO, NAIA), con casos notables en universidades como Dartmouth, Cornell, MIT, Johns Hopkins, UChicago y Williams College, explicó el calendario de reclutamiento, la importancia de los portafolios y los requisitos académicos.

Ernies Alemias, fundador de 643 Recruit Inc. y de Uptown Sports Complex en NY, resaltó el rol fundamental de los padres en el proceso.

Wanda Piñeiro, destacada educadora y directora de programas académicos, proporcionó herramientas para el éxito académico de los atletas-estudiantes.

José Carballo, director de Reclutamiento y Operaciones en Missouri, detalló qué buscan las universidades en un atleta-estudiante.

Finalmente, Carlos Baerga, tres veces All-Star de la MLB, compartió su perspectiva sobre el béisbol profesional y la importancia de la educación en la carrera de un atleta.

Eduardo Pérez, Carlos Baerga, Edwin Rodríguez, RJ Hopewood, Williams College, Ernies Alemias y José Carballo. ( Suministrada )

El seminario forma parte de las iniciativas de MB Sports y JOGI Sports, organizadores del Puerto Rico Baseball Challenge, que marca el inicio de la temporada de béisbol colegial de la División I en Puerto Rico por primera vez como parte del Road to Omaha.

Este fin de semana, los fanáticos del béisbol podrán disfrutar de la acción en los estadios Yldefonso Solá Morales en Caguas y Francisco “Paquito” Montaner en Ponce. Los equipos participantes en esta histórica edición del Puerto Rico Baseball Challenge son Rice University, Stetson University, University of Virginia, Penn State University, University of Michigan, University of Missouri y Villanova University y University of Connecticut.

Este torneo representa una oportunidad única para que los jugadores y aficionados en la isla disfruten del talento de las futuras estrellas del béisbol universitario. Las entradas para el Puerto Rico Baseball Challenge están a la venta en Ticketera.com.