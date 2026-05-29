El guardabosques puertorriqueño Matthew Lugo fue designado el jueves para asignación por la organización de los Angels de Los Ángeles ocho meses después de su último juego en las Grandes Ligas.

La movida ocurrió al tiempo que los Angels ascendieron al jugador de cuadro Nick Madrigal a las Mayores y colocaron al inicialista Nolan Schanuel en la lista de lesionados de 10 días por una inflamación en el tobillo izquierdo.

Lugo, de 25 años, podría ser colocado en ‘waivers’ o reclamado por otra organización. Si otro equipo no demuestra interés en sus servicios, el manatieño podría permanecer con Los Ángeles en una sucursal de las Menores, pero fuera del róster de 40 jugadores.

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El sobrino de Carlos Beltrán jugó el último año tanto en Triple A como en Doble A. En 47 partidos entre ambos niveles, bateó para .257. Además, conectó tres cuadrangulares y remolcó 36 carreras.

Su última aparición en las Mayores fue el 14 de septiembre de 2025 ante los Athletics. Ese primer año en el que recibió la llamada para subir a MLB por primera vez terminó con un promedio de bateo de .232, cuatro jonrones y nueve carreras impulsadas en 31 partidos.

El jardinero, que también es producto de la Carlos Beltrán Baseball Academy, vio acción en la pasada temporada de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) y representó a Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol.