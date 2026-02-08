El jardinero boricua MJ Meléndez llegó a un acuerdo de un año con los Mets de Nueva York para la próxima temporada.

Según reportó el periodista Jon Heyman, del New York Post, el pacto será por $1.5 millones, además de $500,000 en incentivos.

Meléndez jugó cuatro temporadas con los Royals de Kansas City. Se acogió la agencia libre tras concluir la pasada campaña en el filial Triple A.

Empezó en el equipo grande, pero fue bajado tras un lento arranque ofensivo. En 23 encuentros, promedió .083, con cinco carreras, cinco imparables, un jonrón y una remolcada.

La historia fue distinta en Triple A. Registró .261 con el madero, con 20 cuadrangulares, 33 dobles, 64 empujadas y otras 70 carreras anotadas.

PUBLICIDAD

Meléndez venía de jugar en 129 juegos con el equipo mayor en el 2022, 148 en 2023 y 135 en 2024. De hecho, en su año de novato, 2022, conectó 18 jonrones y remolcó 62 carreras. El jugador de sangre boricua comenzó como receptor hasta hacer su transición a los jardines.

En diciembre también debutó en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente con los Criollos de Caguas.

Se espera que viste los colores de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol.