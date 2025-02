Nueva York. El árbitro Pat Hoberg fue despedido por el béisbol de las Grandes Ligas por compartir sus cuentas de apuestas deportivas legales con un amigo que apostó en juegos de béisbol y por eliminar intencionalmente mensajes electrónicos pertinentes a la investigación de MLB.

MLB abrió la investigación el pasado febrero cuando se le alertó por la casa de apuestas, y Hoberg no arbitró la temporada pasada. Aunque MLB indicó que la investigación no descubrió evidencia de que Hoberg apostó personalmente en el béisbol o manipulara juegos, el vicepresidente de operaciones de campo de MLB, Michael Hill, recomendó el 24 de mayo que Hoberg fuera despedido.

El comisionado Rob Manfred dijo el lunes que respaldaba la decisión de Hill. Entre los árbitros mejor calificados para juzgar la zona de strike, Hoberg puede solicitar su reincorporación no antes del entrenamiento de primavera de 2026.

“La estricta aplicación de las reglas de las Grandes Ligas de Béisbol que rigen la conducta en las apuestas deportivas es un componente crítico para mantener nuestra prioridad más importante: proteger la integridad de nuestros juegos para los aficionados”, dijo Manfred en un comunicado. “Una amplia investigación no reveló evidencia de que el señor Hoberg hiciera apuestas en el béisbol directamente o que él o alguien más manipulara juegos de alguna manera”.

“Sin embargo, su extremadamente pobre juicio al compartir cuentas de apuestas con un jugador profesional de póker, del cual tenía motivos para creer que apostaba en el béisbol y que, de hecho, apostó en el béisbol desde las cuentas compartidas, combinado con su eliminación de mensajes, crea al menos la apariencia de una conducta inapropiada que justifica imponer la disciplina más severa”, añadió.

Ahora con 38 años, Hoberg hizo su debut en las mayores en 2014. Durante el segundo juego de la Serie Mundial de 2022, tuvo un “juego perfecto de árbitro” sin precedentes al llamar correctamente bolas y strikes en las 129 lanzamientos tomados, según el seguimiento por computadora.

“Asumo toda la responsabilidad por los errores de juicio que se detallan en el comunicado de hoy”, dijo Hoberg en un comunicado. “Esos errores siempre serán una fuente de vergüenza y humillación para mí. Los árbitros de las Grandes Ligas están sujetos a un alto estándar de conducta personal, y mi propia conducta no alcanzó ese estándar”.

“Dicho esto, para ser claro, nunca he apostado ni apostaría en el béisbol de ninguna manera, forma o figura. Nunca he proporcionado, ni proporcionaría, información a nadie con el propósito de apostar en el béisbol. Mantener la integridad del juego siempre ha sido de suma importancia para mí. Me disculpo con las Grandes Ligas y toda la comunidad del béisbol por mis errores. Me comprometo a aprender de ellos y a ser una mejor versión de mí mismo en el futuro”, añadió.

Bajo el acuerdo de negociación colectiva de los árbitros, Hoberg tenía derecho a apelar la decisión de Hill, lo que provocó que las Grandes Ligas contrataran a un investigador neutral que elaboró un informe para Manfred.

Las Grandes Ligas dijeron que la casa de apuestas les notificó que Hoberg abrió una cuenta a su nombre el 30 de enero del año pasado y un dispositivo electrónico asociado con la cuenta había accedido a una cuenta a nombre de otra persona, quien había apostado en el béisbol.