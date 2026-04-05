Washington. Los Dodgers de Los Ángeles colocaron al campocorto Mookie Betts en la lista de lesionados este domingo por una distensión en el oblicuo derecho y llamaron a Hyeseong Kim desde Oklahoma City de la Triple-A.

Betts abandonó la victoria del sábado por 10-5 sobre los Nationals de Washington después de recibir una base por bolas y anotar en la primera entrada. El mánager Dave Roberts indicó que los Dodgers creen que Betts se lesionó inicialmente en un swing de chequeo durante ese turno al bate.

Aunque Roberts comentó que dudaba en poner un plazo para el regreso de Betts, espera que sea más rápido que una ausencia de cuatro a seis semanas.

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“En realidad está de mejor ánimo”, señaló Roberts. “Obviamente está decepcionado, pero por cómo se siente hoy, creo que ya ha lidiado con eso antes y dijo que está mejor de lo que recuerda en experiencias pasadas, así que eso fue alentador”.

Betts está bateando para .179 en los primeros ocho juegos de Los Ángeles. El pelotero de 33 años bateó para .258 con 20 jonrones y 82 carreras impulsadas en 150 juegos la temporada pasada.

Kim bateó para .280 con tres jonrones y 17 carreras impulsadas en 71 juegos como novato la temporada pasada.

Roberts dijo que Kim y el venezolano Miguel Rojas probablemente se repartirán el tiempo en el campocorto mientras Betts esté fuera. Rojas reemplazó a Betts en el juego del sábado y batea segundo el domingo contra los Nationals. Roberts añadió que es probable que Kim sea titular en dos de tres juegos en la serie de los Dodgers en Toronto, que comienza el lunes.

Se prevé que la alineación de los Dodgers también tenga un aspecto diferente. Betts bateó en el puesto número tres en todos los juegos esta temporada, después de pasar gran parte del año pasado bateando segundo.

“Es Mookie Betts, así que sin duda cambia. Pero lo grandioso de tener profundidad, que muchos equipos no tienen, es que con un pelotón en el campocorto sientes que tienes buenos enfrentamientos; no todo es malo y les da oportunidades a otros. Pero es un golpe, sin duda”, añadió Roberts.