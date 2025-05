El campocorto boricua Edwin Díaz estaba “matando” la Liga Mexicana con los Charros de Jalisco, antes de recibir una inesperada llamada de la organización de los Astros de Houston.

En aquella conversación, le preguntaron a Díaz su disponibilidad y disposición para retornar al béisbol organizado.

“Yo acepté esa propuesta”, compartió el jugador de 29 años a Primera Hora en una conversación vía telefónica.

Los Astros le ofrecieron un contrato de liga menor, y de inmediato se unió al Corpus Christi Hooks, filial Doble A de Houston.

“Estaba en México jugando y me estaba yendo bien defensivamente y ofensivamente. Recibí una llamada que si estaba disponible, que si quería volver al béisbol organizado, que estaban buscando un siore y que estaban pendiente a mí”, contó Díaz sobre el momento.

En su tercera campaña en suelo mexicano, Díaz promediaba .333 con 32 imparables, cinco jonrones, 23 carreras anotadas y otras 28 remolcadas en 26 duelos. Tenía un OPS de .999.

“En México, la pelota me encanta, pero esta es otra oportunidad aquí en Estados Unidos, que era una de mis metas. Me siento bien... llevaba dos años fuera del béisbol organizado”, dijo el campocorto, quien fue seleccionado por los Athletics en la ronda 15 del sorteo de novatos de las Grandes Ligas en el 2013.

Su última temporada en la pelota organizada fue para el 2023 con la novena de la liga Doble A de los Red Sox de Boston. La organización de Hosuton no es nueva para Díaz, ya que perteneció a ella en 2022. Llegó hasta Triple A.

“Me sentí un poco extraño”

Díaz, quien también pertenece a los Leones de Ponce en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), aterrizó en el país azteca en busca de nuevos chances; contratos en Corea o Japón, o un regreso a una organización del mejor béisbol del mundo.

Así las cosas, y con los deseos en mente, aseguró que tomó “en serio” cada oportunidad en México.

“Pienso que coger las cosas más en serio, y trabajar con la ofensiva me ayudó. Pero fue particularmente enfocarme más en el deporte lo que me dio esta oportunidad porque me di cuenta de que del béisbol organizado cualquiera puede salir rápido”, sostuvo.

En cuatro duelos con Corpus Christi, el boricua registra .400 de promedio, con seis indiscutibles, seis anotaciones, tres carreras remolcadas y dos cuadrangulares. Su OPS es de 1.300.

Edwin Díaz gets it outta here! pic.twitter.com/2LDFnXty5l — Corpus Christi Hooks (@cchooks) May 23, 2025

“Me sentí un poco extraño porque llevo dos años fuera, pero es el mismo béisbol, y me siento enfocado, tratando de hacer lo mejor para salir de aquí rápido, ir Triple A y que me den la oportunidad en Grandes Ligas, que todavía sigue siendo la meta”, sentenció.

Díaz consideró que deberá afinar algunas destrezas para mantener en ritmo su madero frente a la velocidad de los lanzadores en las menores.