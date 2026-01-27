Carlos Correa no jugará con Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 luego de no conseguir un seguro para su contrato con los Astros de Houston, reportó este martes Chandler Rome de The Athletic.

De haber participado, el santaisabelino de 31 años se arriesgaba a perder $31 millones de su salario con los Astros si se perdía algún partido de la temporada regular debido a alguna lesión sufrida en el Clásico.

“Definitivamente estoy molesto porque me he estado preparando muy duro durante la temporada baja para mejorar este año y estar listo temprano para poder estar listo para el Clásico Mundial de Béisbol. También entiendo el aspecto comercial de las cosas y es un riesgo demasiado grande jugar sin seguro”, expresó Correa al portal.

El infielder puertorriqueño estaba en conversaciones con el presidente de los Astros, Jim Crane, para allanar el camino a su regreso con el llamado Team Rubio tras perderse la pasada edición por el embarazo de su esposa, Daniella Rodríguez, quien estaba próxima a dar a luz a su segundo hijo, Kylo. Sin embargo, Houston tampoco concedió autorización al venezolano José Altuve para participar en el torneo.

Correa es una baja sensible para el cuadro interior de Puerto Rico. Se esperaba que defendiera la tercera base, posición que podría ahora ser cubierta por Nolan Arenado, quien fue anunciado el lunes por la Federación de Béisbol de Puerto Rico como miembro del equipo para el esperado torneo. La última vez que Correa representó a la isla en el Clásico fue en 2017.