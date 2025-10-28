Los Ángeles. De los más de 20,000 jugadores que han aparecido en las Grandes Ligas de Béisbol, solo uno ha sido un All-Star como lanzador y bateador.

Shohei Ohtani es único, con un conjunto de habilidades y una determinación que no se ha duplicado en 150 años.

“Es impresionante”, afirmó su compañero de equipo de los Dodgers, Freddie Freeman. “A veces nada más quieres asegurarte de que no sea una máquina por dentro”.

Ohtani mostrará su talento único de dos vías cuando inicie el Juego 4 de la Serie Mundial en el montículo para Los Ángeles contra los Blue Jays de Toronto el martes por la noche. La apertura llega unas 17 horas después de que terminara uno de los mejores juegos en la historia del Clásico de Otoño, igualando el récord de MLB al llegar a base nueve veces, incluyendo dos jonrones y cuatro hits de extra base, en un clásico de 18 innings que terminó con un jonrón de Freddie Freeman.

Ohtani espera estar estableciendo un ejemplo de lo que es posible y no seguir siendo único.

“Me gusta animar a los niños que están intentando jugar de dos maneras a que lo hagan el mayor tiempo posible, siempre que se les permita, tanto como su nivel de talento se lo permita”, expresó el astro japonés.

Los compañeros de equipo que ven de cerca a Ohtani no están seguros de que alguien más pueda hacer lo que él hace. Mookie Betts, el campocorto de Los Ángeles y ocho veces All-Star que ha destacado tanto en el cuadro interior como en los jardines, dice que el deseo no es suficiente para crear un jugador de dos vías.

“Tenemos que tener cuidado porque no todos son Shohei Ohtani. No todos miden 6′4 pies (en realidad 6′3), pesan lo que él pesa, lanzan a 100 (mph) y batean así. Solo hay un hombre que puede hacer eso”, comentó Betts. “Si hubiera más, estoy seguro de que escucharíamos sobre él y lo conoceríamos. Así que estoy seguro de que la gente lo intentará. No estoy aquí para decirle a la gente que no lo intente, pero sí estoy aquí para entender que hay una diferencia en habilidades y puro físico en bruto”.

El béisbol universitario tiene un premio para el mejor jugador de dos vías, nombrado en honor a John Olerud, un primera base y lanzador en Washington State en la década de 1980. Se convirtió en un primera base All-Star durante una carrera de 17 temporadas en las mayores, pero nunca lanzó profesionalmente.

Los ganadores del Premio Olerud incluyen a Brendan McKay, Spencer Schwellenbach y Paul Skenes, quien bateó 24 jonrones con 81 carreras impulsadas en 100 juegos en la Academia de la Fuerza Aérea en 2021 y 2022. Su carrera de dos vías terminó cuando se transfirió a LSU para la campaña 2023.

“Dejaron de ponerme en prácticas de bateo”, dijo Skenes. “Fui a LSU y dejé de atrapar, pero seguía bateando. Y quería seguir bateando tanto como pudiera, pero el potencial en el montículo, creo, era mucho mejor que el potencial bateando. Así que lo dejé, y no me molestó demasiado porque teníamos la oportunidad de ganar el campeonato nacional, y terminamos haciéndolo. Así que creo que valió la pena”.

Freeman fue una vez un jugador de dos vías, en la escuela de secundaria El Modena. No piensa en lo que podría haber sido si hubiera permanecido en el montículo.

“Si hubiera seguido lanzando, mi brazo se habría roto, te lo prometo”, dijo. “Me dolía el codo en la escuela secundaria”.

Ohtani, a los 31 años, tiene un promedio de .282 con 280 jonrones y 669 carreras impulsadas en ocho temporadas en las Mayores, más jonrones en su carrera que Joe Morgan, Derek Jeter y Paul Molitor, miembros del Salón de la Fama.

Y Ohtani tiene un récord de 39-20 con una efectividad de 3.00 en el montículo con 670 ponches en 528 innings y dos tercios, limitado a 100 aperturas porque no lanzó en 2019 y 2024 tras operaciones en el codo.

La velocidad de su recta de cuatro costuras de 98.4 se ubicó en el séptimo lugar esta temporada entre los abridores que lanzaron 500 o más lanzamientos, y la velocidad de salida de 94.9 mph en las bolas bateadas le ubicó en el tercer lugar entre los bateadores que vieron 500 lanzamientos, solo por detrás de Oneil Cruz y Aaron Judge.

En el cuarto partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional contra Milwaukee, lanzó seis entradas sin permitir carreras, ponchando a los tres bateadores en la primera entrada, y bateó tres jonrones. El comisionado Rob Manfred, lo calificó como “probablemente el mejor juego de todos los tiempos”.

“Es como un superhombre”, comentó su compañero de equipo de los Dodgers, Tyler Glasnow.

No esperes otro superhombre pronto. Las fuerzas de las 30 organizaciones de las grandes ligas desaniman a los jugadores de dos vías.

“No vemos ni siquiera muchos bateadores ambidiestros”, dijo Omar Minaya, asistente especial de los Yankees de Nueva York y ex gerente general de los Mets de Nueva York y los Expos de Montreal. “Los relevistas son de una entrada, los abridores son abridores, los bateadores diestros son bateadores diestros, los bateadores zurdos son bateadores zurdos. El juego ha evolucionado hacia un deporte de especialidad, lo que significa que desalienta la versatilidad en cómo juegas el juego”.

Aún así, la admiración por Ohtani tiene límites. John Schneider, el mánager de los Blue Jays, verá a Ohtani durante la temporada cuando no esté ocupado con su propio equipo, pero sólo hasta cierto punto.

“Están tres horas detrás de nosotros”, dijo. “Siempre estoy viendo béisbol, pero si estoy cansado y es hora de ir a la cama y él está por batear al inicio de la próxima entrada, me duermo”.