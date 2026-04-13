Podría decirse que el sistema automatizado de golpeo de pelota (ABS, en inglés) ha sido el MVP del béisbol de las Grandes Ligas durante las primeras dos semanas y media de la temporada, creando un juego dentro del juego que está produciendo ganadores, perdedores y algunos momentos dramáticos.

Parece que hay al menos una contrapartida.

Los árbitros robot podrían ser uno de los factores que hagan que los partidos sean un poco más largos esta primavera, con el tiempo de un partido de nueve entradas arrastrándose hacia arriba a 2 horas, 42 minutos hasta el sábado, según baseball-reference.com. Esa cifra es superior a las 2:38 de la temporada pasada y a las 2:36 de 2024.

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Los partidos un poco más largas tienen sentido. Aunque un desafío ABS suele durar menos de 15 segundos, los mini retrasos en el juego pueden acumularse si se disputan varios lanzamientos.

Una de las grandes victorias de la MLB en la última década es el paquete de reglas que se estrenó en 2023, que incluía un reloj de lanzamientos que acortaba drásticamente los partidos en unos 25 minutos. Aunque hubo quejas dispersas sobre los cambios, han sido ampliamente vistos como un éxito.

El sistema ABS podría estar haciendo una pequeña mella en ese progreso, pero los tiempos de juego siguen siendo considerablemente más cortos de lo que eran en la era anterior al reloj de lanzamiento. En 2021, un partido de nueve entradas duraba una media de 3:10, el máximo histórico.

Triple amenaza

Corbin Carroll, dos veces All-Star, ha vuelto a empezar con buen pie esta temporada, con una media de bateo de .327 y un OPS de 1.067, y la joven estrella ha desarrollado una jugada característica que cada vez es menos frecuente en el juego actual.

El triple.

El velocista de 25 años lidera las mayores con tres triples en sólo 14 partidos. Ha liderado las Grandes Ligas en triples en las dos últimas temporadas, con 17 en 2025 y 14 en 2024.

Chase Field, el hogar de los D-backs, ha sido un lugar perfecto para Carroll, con un profundo “gab”,en el centro-derecha que obliga a los jardineros a cubrir mucho terreno mientras él se mueve por las bases.

Carroll ya es sexto entre los jugadores activos de la MLB con 46 triples.

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El bullpen de los Phillies parece fuerte

El manager Rob Thomson es consciente de lo afortunados que son los Filis de Filadelfia por tener ya su bullpen tan bien alineado en abril, con profundidad, emparejamientos y lanzamientos de cierre.

Eso incluye al fiable cerrador Jhoan Duran en la novena entrada. Ya tiene cinco paradas y un ERA de 1.35.

Los relevistas de Filadelfia cedieron sólo una carrera en contra durante el reciente viaje de seis partidos del club, que abarcó 18 entradas del bullpen para un ERA de 0.50 y un promedio de bateo del oponente de .129 (8 de 62).

El novato Andrew Painter aprecia a todos los relevistas que lo respaldan. Painter cedió cuatro carreras en cuatro entradas en un partido la semana pasada contra los Giants, pero el bullpen lanzó cinco entradas sin anotaciones que dieron a los Phillies tiempo para recuperarse y ganar 6-4.

“Dieron un paso adelante, para salir ahí y lanzar cinco ceros más después de eso”, dijo Painter. “La ofensiva dio un paso adelante, estoy súper contento de que todos pudieran recogerme”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.