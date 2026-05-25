Los Leones de Patillas, Tigres de Hatillo y Cafeteros de Yauco completaron el domingo el grupo de equipos clasificados a las series finales de sección, en la continuación de la postemporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

Con las ocho series finales de sección ya definidas, la próxima etapa del torneo comenzará el próximo viernes.

En el Sureste, los subcampeones Leones pintaron de blanco 4-0 a los Jueyeros de Maunabo para sacarlos de carrera, al combinar en la loma a Ryan Muñoz y Yaniel Heredia, con apenas cuatro hits permitidos.

PUBLICIDAD

Muñoz lanzó las primeras siete entradas y ponchó a seis bateadores para adjudicarse la victoria. A la ofensiva, Joel Santiago remolcó tres carreras y Elerie Rivera conectó tres imparables.

Patillas enfrentará en la final de sección a los Azucareros de Yabucoa.

En el Norte, los Tigres vencieron 7-2 a los Atenienses de Manatí para eliminarlos, con 6.1 episodios del lanzador Rawell Rivera y salvamento de Jonathan Pacheco, quien completó la labor en relevo.

Jay Feliciano sacudió un cuadrangular y Jonathan Nieves empujó dos carreras por los Tigres, que tendrán como rivales a los Titanes de Florida en la final del Norte.

En el Suroeste, los Cafeteros superaron 8-7 a los Petroleros de Peñuelas para dejarlos fuera de contienda. Rafael Oliveras impulsó tres carreras e Ian Velázquez anotó en tres ocasiones.

Yauco enfrentará en la final de la sección a los Petateros de Sabana Grande.

Los apoderados de los equipos finalistas de sección fueron convocados a una reunión el martes a las 6:00 p.m. en la sede de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, en Hato Rey.