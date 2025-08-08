La Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) dio a conocer este viernes el listado de los 20 jugadores que compondrán el Equipo Nacional Sub-18, de cara a la Copa Mundial de dicha categoría, que se celebrará del 5 al 14 de septiembre en Okinawa, Japón.

El evento, organizado por la World Baseball Softball Confederation (WBSC), contará con la participación de 12 equipos, divididos en dos grupos.

El equipo puertorriqueño será dirigido por Eddie González, quien tendrá como coach de banca a Edgar Pérez. El cuerpo técnico también incluye a Dennis Pérez, Jeffrey Domínguez, Josué Montañez y Elvin González.

“La confección del equipo se realizó priorizando a jugadores versátiles: jugadores de posición que puedan cubrir múltiples roles y lanzadores que puedan iniciar o relevar durante el torneo. En un evento de este nivel, es importante maximizar las opciones de juego”, indicó González en declaraciones escritas.

Puerto Rico formará parte del Grupo A, junto a Cuba, Italia, Corea del Sur, Sudáfrica y el anfitrión, Japón.

El Grupo B lo integran Australia, China, Alemania, Panamá, Taiwán y Estados Unidos.

El primer encuentro de los boricuas será contra Corea del Sur, el 5 de septiembre a la 1:30 a.m. (hora de Puerto Rico).

“Aunque la selección de jugadores fue un gran reto debido a los permisos requeridos por universidades y agentes, logramos reunir un grupo de 20 peloteros que, estoy seguro, se harán sentir en Japón y representarán nuestra bandera al más alto nivel”, añadió el dirigente.

Esta será la segunda participación consecutiva de Puerto Rico en una Copa Mundial Sub-18. En la edición de 2023, el equipo boricua finalizó en la quinta posición.

Róster oficial

Lanzadores: Keniel Miranda, Joniel Miranda, Richard De Jesús, Ethan De Jesús, Joniel Cuadrado, Yandiel Reyes, Pablo Figueroa, John González y Allem Borrero.

Infielders: Emanuel Hernández, Kail Peña, Juan Carlos Pacheco, Sebastián Rolón, Javeth Carrión y Adniel Quiles.

Outfielders: Ely Cruz, Diego Hornedo y Jason Sáez.

Catchers: Enrico Carrión y Jorhan Castro.