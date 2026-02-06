Guadalajara. Los Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico explotaron a la ofensiva en la segunda parte del partido para vencer este jueves por 8-3 a los Federales de Chiriquí de Panamá y avanzar a la semifinal de la Serie del Caribe 2026.

Con un ataque de 14 imparables y racimos de carreras en la sexta y octava entradas, los Cangrejeros sumaron su segunda victoria. Clasificaron a la próxima fase al terminar en el tercer lugar con un récord de 2-2, detrás de los Leones del Escogido de República Dominicana y los Charros de Jalisco de México, pero delante de los Tomateros de Culiacán, también de México.

PUBLICIDAD

Obligados a ganar para no ser eliminados, los Federales tomaron ventaja en la primera entrada con triple de José Ramos y sencillo de Johan Camargo; sin embargo, el equipo dejó las bases llenas y con eso una oportunidad de haberse escapado en el marcador.

En el quinto acto, Panamá amplió la diferencia sin pegar imparables. Austin Denis recibió boleto, se robó la segunda base, avanzó a tercera en un elevado de Ramos y anotó con otro de Camargo.

Fue en el sexto cuando el abridor panameño Derek Rodríguez fue sustituido, que los caribeños le dieron la vuelta al partido con cuatro anotaciones, una impulsada por sencillo de Nelson Velázquez, otra por hit de Isan Díaz y dos por imparable de Christian Vázquez.

Chiriquí se acercó en el séptimo con una carrera producida por hit de Ramos, pero en el octavo, los Cangrejeros ampliaron la diferencia a 7-3 con ramillete de tres.

En ese episodio, Emmanuel Rivera ligó un doble y avanzó con un lanzamiento descontrolado del pitcher, después de lo cual Jack López recibió un pelotazo y Christian Vázquez pegó un sencillo impulsor. Un hit de Rubén castro impulsó a López y un error del segunda base le abrió las puertas del ‘home’ a Vázquez.

En el noveno, Santurce agregó una carrera más con triple de Yohandy Morales y hit de Isán Díaz.

Morales fue el mejor bateador de Puerto Rico con rendimiento de 4-3 con dos anotadas. Por los Federales, Johan Camargo se fue de 3-2 con dos impulsadas.

Ganó Blane Abeyta, quien trabajó una entrada sin permitir hit, pero sí una carrera, y perdió Humberto Mejía.

PUBLICIDAD

Esta noche los Leones del Escogido enfrentarán a los Tomateros en un partido que no cambiará el orden de juegos de la semifinal en la que esos equipos volverán a jugar el viernes, cuando, en la otra semifinal, los Charros enfrentarán a los Cangrejeros.

México Verde doblega a Dominicana y le quita el invicto en la Serie del Caribe

Guadalajara, México. Los Tomateros de Culiacán remontaron en el cierre del octavo episodio con un ataque de seis carreras para vencer 10-7 a los Leones del Escogido, quienes sufrieron su primera derrota en la presente edición de la Serie del Caribe.

Los subcampeones de la Liga Mexicana del Pacífico, identificados en este torneo como México Verde, están ya clasificados para las semifinales, lo mismo que sus rivales dominicanos. La victoria de los Tomateros llevará a enfrentarlos nuevamente con los Leones en la siguiente fase.

República Dominicana tomó la ventaja en la primera entrada, cuando Sócrates Brito encabezó un ataque de tres anotaciones con un doble productor de dos carreras. Los Tomateros recortaron distancia con un jonrón de dos carreras de Allen Córdoba en el tercer capítulo, pero la ofensiva dominicana volvió a despegarse con cuadrangulares solitarios de Franchy Cordero en la cuarta y sexta entradas, además de un jonrón de Jimmy Paredes también en el sexto inning.

Abajo por dos carreras en el octavo episodio, México Verde armó su ataque definitivo de seis anotaciones. Rodolfo Amador impulsó la primera con un sencillo, Yadir Drake produjo dos más con otro imparable, Joey Meneses añadió un elevado de sacrificio y Estevan Florial coronó el rally con un jonrón de dos carreras para establecer la pizarra final.

PUBLICIDAD

“No pudimos ejecutar en el momento clave. Nuestro bullpen nos falló hoy, pero debemos pasar la página y estar listos para jugar mañana”, dijo el mánager dominicano Ramón Santiago, tras la primera derrota de su equipo en el certamen. “Todo el crédito para ellos, tienen un tremendo equipo y ejecutaron. Tenemos que enfocarnos totalmente en las semifinales. Confío en nuestros relevistas y sé que mañana harán un mejor trabajo”.

La primera ronda terminó con República Dominicana en el primer sitio con marca de 3-1, seguida por México Rojo (3-1), Puerto Rico (2-2), México Verde (2-2) y Panamá (0-4).

Las semifinales quedaron definidas para este viernes. Los Leones enfrentarán nuevamente a México Verde en el primer duelo, y los Charros de Jalisco, identificados como México Rojo, se medirán con los Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico para definir al segundo finalista.

“Sabemos que no jugamos como podemos en esta primera ronda, especialmente a la ofensiva, pero creo que hoy los muchachos se dieron cuenta de lo que son capaces de hacer”, señaló el mánager de los Tomateros, Lorenzo Bundy. “Ahora tenemos una gran oportunidad. Si mañana podemos ganarles otra vez, tendremos la opción de jugar por el campeonato. Confío en este equipo y le pido el apoyo a la afición mexicana”.