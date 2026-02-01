Los Cangrejeros de Santurce iniciaron con una dramática victoria su participación en la Serie del Caribe que se celebra en Jalisco, México, al dejar en el terreno a los Tomateros de Culiacán, una de las dos novenas mexicanas en el certamen.

Con la pizarra, 4-3 en favor de los Tomateros, un inatrapable de oro de Rubén Castro en la novena entrada trajo las dos carreras que necesitaban los boricuas para darle vuelta al marcador.

Los mexicanos anotaron cuatro carreras en las primeras dos entradas, mientras que Puerto Rico descontó en la cuarta con toletazo de dos carreras de Yohandy Morales por el jardín derecho que acortó la pizarra, 4-2.

La tercera carrera de los boricuas llegó en la séptima, con bateo de selección del propio Castro que trajo al plato a Christian Vázquez desde tercera.

Y en la novena, Puerto Rico colocó hombre en segunda y tercera con dos outs, lo que preparó el escenario para el batazo de la victoria de Castro.

Puerto Rico regresa al terreno mañana, 2 de febrero cuando a primera hora (3:00 p.m.) enfrenten a los Leones del Escogido de República Dominicana.