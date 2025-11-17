El Equipo Nacional de Béisbol masculino clasificó a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, informó este lunes la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) en declaraciones escritas.

La FBPR recibió la comunicación de la clasificación por parte del director del comité ejecutivo de la Confederación Panamericana de Béisbol (COPABE), Oscar Izaguirre.

La decisión surge luego de la evaluación del sistema de clasificación por parte del organismo continental, tras la postergación de la Copa América de Béisbol, evento que inicialmente otorgaría plazas directas al certamen regional.

En dicho análisis, COPABE tomó en consideración el ranking del béisbol masculino de la World Baseball Softball Confederation (WBSC) para otorgar los cinco boletos directos disponibles.

Puerto Rico ocupa la séptima posición en el escalafón global y la cuarta en América.

Los boricuas figuraron entre los seleccionados junto a México, Panamá, Cuba y Colombia.