San Francisco. Rafael Devers tuvo un mantra constante cuando se dirigió a los medios de Boston por primera vez desde que los Red Sox lo cedieron a los Giants de San Francisco mediante un canje sorpresivo hace cinco días.

“El pasado queda en el pasado”, repitió Devers el viernes cuando se le preguntó sobre su estadía con los Red Sox y por qué la relación se deterioró esta temporada a tal grado que el equipo lo intercambió a menos de dos años de firmar con él un contrato de 10 años y $313.5 millones de dólares en 2023.

Devers dio una idea cuando se le preguntó qué les diría a los fanáticos de Boston sobre por qué está dispuesto a jugar en la primera base en los Giants si se lo piden, después de negarse a hacerlo con los Red Sox el mes pasado, cuando se lo solicitaron.

“Diría que he puesto algunos buenos números en Boston”, comentó el dominicano. “Creo que me he ganado algo de respeto. Si me lo hubieran pedido al comienzo de los entrenamientos de pretemporada, sí, habría jugado en primera”.

La relación de Devers con los Medias Rojas comenzó a deteriorarse cuando el equipo firmó al tercera base Alex Bregman, ganador del Guante de Oro, durante la pretemporada, y le pidió al dominicano que se moviera a bateador designado.

Devers se resistió antes de aceptar el cambio. Cuando el primera base Triston Casas sufrió una lesión de rodilla que puso fin a su temporada, el equipo se acercó a Devers para que jugara en el campo y él se negó, diciendo que la oficina principal “debería hacer su trabajo” y buscar otro jugador.

Un día después de los comentarios de Devers a los medios sobre la petición de jugar en la primera base, el propietario de los Red Sox, John Henry; el presidente del equipo, Sam Kennedy; y el director de operaciones deportivas, Craig Breslow; volaron a Kansas City para reunirse con Devers y el manager boricua Alex Cora.

La postura de Devers no cambió y finalmente fue canjeado a San Francisco. Dijo que no habría hecho nada diferente en su tiempo en Boston.

“Puse buenos números allí”, dijo. “Siempre di mi 100 por ciento”.

Los Giants estaban felices de adquirir a Devers después de fallar en su intento de firmar un gran bateador para la parte media del orden en la agencia libre. Devers se fue de 11-3 con dos bases por bolas y una carrera impulsada en sus primeros tres juegos con San Francisco como bateador designado.

Ha comenzado a entrenar en la primera base y dijo que estaría feliz de jugar allí tan pronto como se sienta cómodo.

“Como dije en el pasado, esa no es una posición que vas a aprender a jugar de la noche a la mañana”, dijo. “Solo tengo que continuar practicando allí”.

Devers dijo que está más feliz que en los últimos años durante sus primeros días con los Gigantes y disfrutó la oportunidad de ver a algunos de sus amigos de los Red Sox el jueves por la noche cuando el equipo llegó a la ciudad.

“Han sido unos días agitados” , dijo. “Parece una semana larga. Pero vi a mis amigos ayer, así que estaba feliz de poder verlos. Estoy muy feliz”.

Devers dijo que no tenía “nada bueno o malo que decir” sobre Cora, pero aseguró que hablaría con él en el campo este fin de semana cuando tuviera la oportunidad.

Cora dijo que sería “incómodo” enfrentar a Devers tan pronto después del canje, pero no pensó que hubiera necesidad de aclarar las cosas sobre cómo terminó su estancia en Boston.

“Es un canje. Es béisbol. Es un negocio”, dijo Cora. “Así es como funciona. No es el primer tipo que es canjeado. No es el último que va a ser canjeado. La gente tiene sus opiniones sobre todo: Comunicación, primera base, bateador designado, tercera base, el mánager, el gerente general, los propietarios, lo que sea. Es un canje de béisbol. Desde mi punto de vista, pasé la página”.

Devers tenía 20 años en 2017, cuando hizo su debut en las Grandes Ligas con Boston. Ayudó a los Red Sox a ganar la Serie Mundial de 2018 y lideró al equipo en carreras impulsadas durante cinco temporadas consecutivas de 2020 al 24. Ha terminado entre los 20 primeros en la votación para el Jugador Más Valioso de la Liga Americana cinco veces.

Los Gigantes han carecido de poder desde que Barry Bonds conectó 45 jonrones en 2004. Son el único equipo en las mayores que no ha tenido un bateador que conecte 30 jonrones desde entonces. Devers ha conectado al menos 30 jonrones tres veces.

Devers no es el primer astro de los Red Sox en ser canjeado: el equipo envió a Mookie Betts a los Dodgers de Los Ángeles antes de la temporada 2020 en un movimiento para reducir salarios, justo un año después de que ganó el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana y llevó a Boston a un récord de franquicia de 108 victorias y a su cuarto título de la Serie Mundial desde 2004.