Con más de 15,000 fanáticos en las gradas del Estadio Hiram Bithorn, los Cangrejeros de Santurce se apuntaron la noche del sábado un importante triunfo la dejar en el terreno a los Criollos de Caguas, 4-3, en la acción de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

El inicialista Spencer Packard conectó una línea hacia el jardín central para impulsar al plato a Rubén Castro y romper el empate 3-3 que había en la novena entrada.

Ahora, los Cangrejeros tienen marca de 2-0 y los Criollos pusieron su foja en 0-2, en el inicio de la temporada invernal.

Por segundo partido seguido, la primera anotación de los Cangrejeros llegó por el madero de Shed Long Jr. Esta vez remolcó a Johneshwy Fargas con elevado de sacrificio al jardín izquierdo en la tercera entrada.

PUBLICIDAD

Los Criollos hicieron suya cuarta entrada. Nelson Velázquez abrió la tanda con un doble al jardín izquierdo. Acto seguido, un lanzamiento desviado del abridor de los Cangrejeros Juan Hillman llevó a Velázquez a la tercera, mientras que Vimael Machín recibió una base por bolas. Entonces, con corredores en las esquinas, el orocoveño Luis Vázquez conectó su segundo cuadrangular de la temporada para producir sus primeras tres anotaciones en el partido.

Un par de carreras en la octava entrada creó un juego nuevo en el terreno del recinto capitalino. El bateador emergente Jeremy Arocho y Johneshwy Fargas se encargaron de remolcar las anotaciones con un doble y un elevado de sacrificio, respectivamente para el 3-3.

La victoria le perteneció a Miguel Mejía (1-0) luego de trabajar una entrada y la derrota fue para José Espada (0-1), quien toleró dos hits, permitió la carrera de Packard y concedió dos boletos gratis en un episodio.

Anthony Calarco se fue para la calle con las bases llenas. ( Suministrada )

“Grand Slam” de Calarco

En Ponce, un cuadrangular con las bases llenas de Anthony Calarco le dio la dramática victoria, 9-5, a los Leones sobre los Senadores de San Juan.

Fue la primera victoria de Ponce en la temporada, que ahora tiene récord de 1-1. Por su parte, San Juan colocó el suyo en 0-3.

Las primeras dos anotaciones de los Senadores cayeron al inicio del partido con un sencillo de Yariel González al jardín izquierdo y un error del receptor de los Leones, Sammy Hernández, en un intento de viraje de Kenen Irizarry en la antesala.

Ponce descifró los envíos del abridor de los Senadores, Taishi Mameda, en la tercera entrada. Luego de dos outs, el tránsito se congestionó de Leones y Dalton Guthrie recibió boleto gratis, que le dio paso a la primera anotación de la novena sureña para el 2-1.

PUBLICIDAD

Después de esto, ambos equipos se fueron en una especie de toma y dame, donde cada equipo hacía una carrera en la misma entrada.

Un cuadrangular de Roby Enríquez por encima de la verja del jardín izquierdo le devolvió a San Juan una ventaja de dos carreras en la cuarta entrada, que volvió a disminuir en la parte baja del episodio cuando el bateador designado, Yeniel Laboy, conectó una línea al predio central para remolcar a Sammy Hernández y colocar el pizarrón, 3-2.

San Juan anotó su cuarta carrera del partido -en las piernas de Alan Marrero- cuando Kenen Irizarry bateó un rodado para out forzado en la intermedia en la séptima entrada. En la parte baja, los Leones volvieron a tocarle la puerta a los Senadores al llegar a casa con un sencillo de John Montes para colocar el pizarrón, 4-3.

Un doble de Shinya Hasegawa conectó un doble que amplió la ventaja de San Juan, 5-3, en el octavo episodio. En la parte baja Edwin Díaz conectó un imparable hacia la tercera base, hubo un error en el fildeo y Jesmuel Valentín anotó para la cuarta anotación de Ponce.

La victoria fue para Pinto (1-0) en su labor de un tercio de entrada, mientras que la derrota le correspondió a Alexander Castro (0-1), quien al permitir las cinco carreras en la novena entrada.

Josh Hatcher remolcó la carrera decisiva en el triunfo de Carolina. ( Suministrada )

Carolina vuelve a ganar

Finalmente, en Carolina, un elevado de sacrificio de Josh Hatcher en la décima entrada le dio a los Gigantes una victoria, 1-0, sobre los Indios de Mayagüez.

PUBLICIDAD

Ahora Carolina pone su récord en 2-0, mientras que Mayagüez pone el suyo en 2-1.

Por segunda noche consecutiva, en La Pro, se activó la regla de tie-breaker para la temporada regular, donde coloca a un corredor en segunda base para ambos equipos al inicio de cada entrada, sin outs, cuando persiste un empate al finalizar la novena entrada.

Los Gigantes comenzaron la parte baja de la décima entrada con Abimelec Ortiz en la intermedia, pero fue reemplazado por el corredor emergente Ryuta Hirose. El relevista zurdo de la tribu, Efraín Nieves Jr le concedió boleto gratis a la inicial a Deniel Ortiz y luego dominó a Jan Hernández con un elevado al jardín izquierdo. Sin embargo, en una jugada de pisa y corre, Hirose llegó a la antesala para que se colocaran corredores de Carolina en las esquinas. Acto seguido, Ezequiel Pagán se hizo de la primera base por una interferencia del receptor de los Indios, Shawn Ross, y el rancho comenzó a arder. En ese momento, Hatcher se sacrificó con elevado para que entrara, en las piernas de Hirose, la carrera del gane y el 1-0.

La victoria le perteneció al zurdo R.J. Martínez (1-0) luego de lanzar en blanco una entrada. En cambio, Nieves (0-1) Jr. cargó con el revés al darle paso a una carrera en dos y un tercio de entradas. Durante su actuación propinó dos ponches y dio dos bases por bolas.

La acción de la liga invernal continúa esta tarde, cuando los Gigantes visiten a los Indios en el Estadio Isidoro “Cholo” García, los Senadores reciban a los Leones en Estadio Hiram Bithorn y los Cangrejeros se enfrenten con los Criollos en el Estadio Yldefonso Solá Morales. Todos los partidos serán transmitidos por el canal de YouTube de la LBPRC a partir de las 4:00 p.m.