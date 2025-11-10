Los Cangrejeros de Santurce y los Gigantes de Carolina amanecieron el lunes como custodios del puntero en la tabla de posiciones de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), al salir airosos en sus respectivos compromisos del domingo.

En el estadio Yldefonoso Sola Morales de Caguas, los Cangrejeros doblegaron sin mayores complicaciones a los Criollos, 7-3. Un ramillete de cinco anotaciones en la cuarta entrada, todas ante los envíos de Harrison Francis, fue suficiente para asegurar la ventaja de los Cangrejeros.

Santurce mantuvo su invicto en tres salidas, mientras que los Criollos sufrieron su tercer revés en igual número de compromisos.

Mientras, en el estadio Roberto Clemente de Carolina, un cuadrangular de Jonathan Rodríguez en la sexta entrada rompió un empate a dos carreras para encaminar la victoria de los carolinenses, 4-2, sobre los campeones Indios de Mayagüez.

Carolina también elevó su palmarés a 3-0, mientras los Indios suman 2-2 y se mantienen en la cuarta casilla de la tabla.

Finalmente, otro cuadrangular, esta vez de Arroyo con un corredor en base, fue suficiente para que los Leones de Ponce superara, 2-1 a los Senadores de San Juan.

Ponce puso su marca ahora en 2-1, mientras San Juan acompaña a Caguas en el sótano con 0-3

La acción de la LBPRC descansa hoy, lunes y se reanuda mañana, martes, con otros tres desafíos: Los Criollos de Caguas viajan hasta Carolina para enfrentar a los Gigantes, Mayagüez recibe en el “Cholo” García a la manada de Ponce y Santurce y San Juan protagonizarán el segundo choque de la serie del “City Champ” cuando midan fuerzas en el estadio Hiram Bithorn de la capital.