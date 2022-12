Nueva York. Carlos Correa estaba en el St. Regis San Francisco con sus padres, hermano y suegros, listos para dirigirse al Oracle Park para la conferencia de prensa introductoria. Fue entonces cuando el agente Scott Boras le pidió al preciado jugador que lo encontrara en la habitación 1212.

Farhan Zaidi, presidente de operaciones de béisbol de los Giants, llamó a Boras a las 8:00 a.m. del martes, tres horas antes del anuncio programado.

“Me informó que necesitaban más tiempo, más evaluación”, explicó Boras el jueves. “No habían tomado ninguna decisión, pero no estaban preparados para continuar con una conferencia de prensa porque no sentían que podrían recopilar la información en ese corto período de tiempo”.

Boras transmitió la sorprendente revelación a Correa.

“Obviamente estaba sorprendido, como todos nosotros”, dijo Boras.

En lugar de finalizar un contrato de $350 millones por 13 años con los Giants, Boras llegó a un contrato de $315 millones por 12 años con los Mets, y Correa se dirigió a Nueva York para un examen físico el jueves. Boras indicó que los resultados generalmente se obtienen dentro de las 24 a 48 horas y que el momento del anuncio depende del equipo. Es probable que no se programe una conferencia de prensa hasta el próximo mes, después de las vacaciones.

Correa había tomado su examen físico con los Giants el lunes.

“Tuvimos tres equipos que le ofrecieron contratos a este jugador por más de 10 años”, sostuvo Boras. “Obviamente, cada uno de ellos tuvo sus exámenes médicos. No hay ningún problema actual con la salud de Carlos en absoluto. Ha habido mucha discusión sobre la espalda y los tobillos. No hay nada en él que actualmente sea algún tipo de problema médico. Todas las conjeturas y evaluaciones de él han sido sobre médicos que usaron su bola de cristal para los años venideros”.

Boras habló después de la conferencia de prensa de presentación del lanzador Carlos Rodón con los Yankees de Nueva York. El agente dijo que todos los equipos habían recibido los resultados del examen físico de fin de temporada de Correa, realizado por el doctor Christopher Camp, director médico de los Twins y director de alto rendimiento y ortopedista de la Clínica Mayo.

“Tienen un historial completo del jugador antes de hacer cualquier cosa que tenga que ver con las ofertas”, advirtió Boras. “Recibí una larga carta y con eso vino una recomendación para un contrato de más de 10 años. Así que eso era lo que sabía el médico del equipo de Minnesota que estuvo con él todo el año”.

San Francisco le dijo a Boras el martes que todavía querían firmar a Correa, una discusión que, según el agente, incluyó al presidente Greg Johnson, Zaidi y el abogado del equipo.

“Pregunté, ‘¿cuánto tiempo necesitas?’ Establecieron la hora, me dijeron lo que necesitaban: a la 1:00 en punto nos avisarían”, dijo Boras. “Luego recibimos un aviso de ellos de que querían seguir hablando y que necesitaban más tiempo. Pero en eso, en un momento dado, les dije que tenía que tomar una decisión sobre si cumplirían con la carta de acuerdo que habíamos alcanzado. Y en ese momento dijeron que necesitaban más información, que necesitaban más discusión. Querían hablar, pero en este momento no podían seguir adelante. Entonces les indiqué que tenía que buscar medidas alternativas en nombre de Carlos con otros equipos”.

Boras le informó a su personal que estaba listo para reabrir las conversaciones y limitó la cantidad de equipos, dado que cada discusión comenzó con un recuento de 45 minutos del acuerdo abortado con los Giants, que Boras denominó una Carta Magna de explicación.

Nueva York había expresado interés mientras Boras negociaba con los Giants. Se puso en contacto con el propietario de los Mets, Steve Cohen, quien estaba en Hawaí.

“Bienvenidos a ‘Correa-mas’. Este es tu día de suerte”, recordó Boras haberle dicho a Cohen.

“Estaba en una cena, que era a las 10:30 p.m. u 11:00″, agregó Boras. “Comenzamos nuestro proceso de trabajar en esto, y discusiones de ida y vuelta muchas alternativas. Alrededor de las 12 de la noche pudimos llegar a un acuerdo”.

Boras luego le pidió a Correa que regresara a la habitación 1212 y le contó sobre el nuevo trato. Boras luego informó a los propietarios de los Giants que había llegado a un acuerdo con los Mets.

“Creo que tienen dos camas en las habitaciones de hotel. Te aseguro que no usé una durante dos días”, concluyó Boras.