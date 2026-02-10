Desde la conclusión de la pasada temporada en las Mayores, el boricua Heliot Ramos llevaba esperando la llamada que le confirmara que su nombre estaba dentro del róster de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Al recibir la comunicación, el jardinero celebró con una copa de vino. Y, de inmediato, comenzó a asimilar lo que representa vestir la Monoestrellada en el escenario más grande del béisbol internacional.

“Sinceramente, yo estaba esperando esa llamada. Se me infló el pecho cuando la recibí. Eso es un orgullo”, compartió Ramos a Primera Hora a través de una conversación vía telefónica.

“Yo deseaba estar en el Clásico para poder aportar mi granito y poder ser parte de la historia“, agregó.

El maunabeño, de 26 años, fue anunciado el pasado jueves como uno de los 30 jugadores que integran la novena boricua. Ramos es uno de los 17 peloteros puertorriqueños que debutarán en el certamen mundialista. Con la integración de Nolan Arenado, quien ya había participado en el torneo con Estados Unidos en dos ocasiones, Puerto Rico contará con 18 nuevos rostros.

Ramos aseguró que su preparación para el evento comenzó mucho antes del anuncio oficial.

“Mentalmente estoy ready y estoy emocionado. Desde que se acabó la temporada, yo me llevo preparando mentalmente. Mi esposa sabe la magnitud del torneo, lo importante que es para mí, para mi familia y lo orgulloso que me siento”, dijo.

“Somos incómodos”

El jardinero debutó en las Grandes Ligas en 2022 con los Giants de San Francisco. Sin embargo, fue en 2024 cuando logró establecerse. En su carrera suma 312 juegos en la ‘Gran Carpa’, con 299 imparables, 44 cuadrangulares, 143 carreras remolcadas, 148 anotadas, 12 bases robadas y un promedio de .255.

Ante la ausencia de Francisco Lindor y Carlos Correa, quienes no recibieron autorización para participar al no contar con el aval de las pólizas de seguro, y la baja de Javier Báez debido a una suspensión de dos años tras arrojar positivo a cannabis en una prueba antidopaje realizada por la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC) en la pasada edición del torneo, Ramos está llamado a asumir un mayor protagonismo ofensivo dentro del conjunto puertorriqueño.

Así las cosas, aseguró no sentir presión por el rol que deberá ejercer en el terreno.

“Pienso que es colectivo... siempre que tengamos alguien que esté dispuesto a dejar el corazón en el turno, en el juego, en la ofensiva, en los momentos grandes, el latido del corazón hay que bajarlo para poder tratar de tener el resultado que uno quiere tener”, expresó.

“Todo el mundo tiene hambre de salir a jugar y ganar. Aquí tenemos muchos jóvenes, incluyéndome a mí, no es que yo sea un ‘viejete’, pero hay muchos muchachos que están dispuestos a dejarlo todo en el terreno de juego”, añadió el toletero.

Ramos destacó que la novena boricua es una incómoda, pese a que la integran peloteros como Darell Hernáiz, Edwin Arroyo, Bryan Torres, Elmer Rodríguez-Cruz, Luis Quiñones, Eduardo Rivera, Ángel Reyes, Gabriel Rodríguez y Ricardo Vélez quienes no se han tomado aún su primer café en las Mayores.

“Somos incómodos en el sentido de que yo sé que cada turno vamos a pelear porque yo he visto jugar a los peloteros que están en ese lineup y pienso que obviamente en cuestión de coger el turno no somos fáciles. Es difícil poncharse", sostuvo.

“Tenemos tremenda defensa, tenemos corredores bastante rápidos y gente superinteligente que sabe jugar el juego de béisbol”, comentó.

El cuerpo monticular, encabezado por Seth Lugo, Fernando Cruz, Edwin “Sugar” Díaz y José de León, es para Ramos la mayor fortaleza del conjunto patrio.

“Yo sé que hay muchos muchachos que los nombres no los conocen, pero el pitcheo que tenemos, ha sido uno de los mejores pitcheos que hemos llevado. Va a competir”.

La química del equipo, según el guardabosque, ya se siente a través de las comunicaciones que mantienen por un grupo de WhatsApp.

Un staff con ADN de Salón de la Fama

Para Ramos, la base de la confianza del equipo de Puerto Rico comienza en el cuerpo técnico y administrativo.

Encabezado por Carlos Beltrán como gerente general y Yadier Molina como dirigente, el staff cuenta con figuras que han vivido repetidamente escenarios de alta presión.

“Nosotros tenemos un staff Hall of Fame… de baseball sense tenemos bastante”, afirmó el jardinero, quien destacó que esa experiencia será clave en un torneo donde el margen de error es reducido.

Ramos sostuvo que el manejo de los momentos grandes será determinante y que el grupo técnico aporta tranquilidad al dugout.

“Todo empieza por el staff, por la confianza que ellos transmiten. Son personas que han estado mil veces en estas situaciones”, señaló.

Jugar en casa

El hecho de que el Estadio Hiram Bithorn de San Juan sea la sede de la fase inicial del Grupo A del Clásico, que incluye a Colombia, Canadá, Cuba y Panamá, añade un valor especial a la experiencia que está por vivir el guardabosque.

“Cuando dijeron que iba a ser en casa, eso fue otra cosa, porque la vibra es bien diferente”.

Ramos ya conoce la algarabía boricua tras jugar tres temporadas la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) en el mismo parque con los Cangrejeros de Santurce. No obstante, reconoció que el Clásico tiene otra magnitud.

“No es lo mismo jugar invernal que un Clásico, pero yo jugué invernal ahí en Santurce, y cuando el parque está lleno y los fanáticos llegan, que son el corazón del equipo, eso es otra cosa”, contó.

Lejos de hablar de nervios, el jardinero experimenta la prisa de que llegue el día de debutar. Puerto Rico abre el torneo el 6 de marzo frente a Colombia.

“Sinceramente, más que presión, siento como ganas de llegar y jugar frente a los fanáticos de casa porque no hay mejor mejor sentimiento que ese. Escuchar las batucadas... La vibra puertorriqueña es otra cosa”, relató Ramos.

“Yo siempre voy a salir a ganar”, sentenció.