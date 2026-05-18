Seis equipos completaron barridas en sus respectivas series semifinales de sección este domingo, en la continuación de la postemporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

Los campeones defensores Mulos de Juncos, los Azucareros de Yabucoa, los Toritos de Cayey, los Gigantes de Carolina, los Maratonistas de Coamo y los Petateros de Sabana Grande aseguraron sus boletos a las finales de sus secciones.

En el Este, los Mulos eliminaron a los Cariduros de Fajardo con triunfo 2-1, gracias a la combinación monticular de Dereck Rodríguez, Francisco López y Kenny Burgos.

Por su parte, los Guerrilleros de Río Grande evitaron ser barridos al vencer 8-6 a los Artesanos de Las Piedras, que vieron detenida una cadena de nueve victorias. Nelson Gómez y Randy Ventura remolcaron dos carreras cada uno.

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En el Sureste, los Azucareros dejaron en el terreno dramáticamente 6-5 a los Grises de Humacao para completar la barrida. Yabucoa fabricó cuatro carreras en la parte baja de la novena entrada, incluyendo el doblete decisivo de Alexis Rodríguez Sepúlveda, impulsor de dos anotaciones.

Mientras, los Jueyeros de Maunabo volvieron a defender su casa y tomaron ventaja 2-1 en su serie con pizarra 4-1 sobre los Leones de Patillas, respaldados por 8.1 episodios del juvenil Luisiel Rivera.

En la Central, los Toritos se impusieron 9-1 para eliminar a los Bravos de Cidra con brillante relevo de Juan Berríos y cuadrangular de Iván de Jesús. En la misma sección, los Criollos de Caguas evitaron la barrida al derrotar 8-4 a los Pescadores del Plata de Comerío con jonrones de Roberto Peña, Javier Ortiz y Miguel Vega.

El resultado frenó una cadena de 12 triunfos de Comerío.En la Metro, los Gigantes eliminaron a los Lancheros de Cataño con victoria 8-6, liderados por tres carreras impulsadas de Alexis Torres.

Por su parte, los Maceteros de Vega Alta dieron señales de vida con contundente blanqueada 12-0 sobre los Guardianes de Dorado, apoyados en la combinación monticular de Loidis Cubano y Rey Pérez. Yordany Salvá conectó dos jonrones y José Feliciano añadió otro.

En el Sur, los Maratonistas hicieron siete carreras en la séptima entrada y vencieron 12-11 en 10 episodios a los Brujos de Guayama para avanzar a la final de sección. Luis Rodríguez y Fernando Amaro remolcaron dos anotaciones cada uno.

En la misma sección, los Peces Voladores de Salinas reaccionaron con triunfo 3-2 sobre los Poetas de Juana Díaz, respaldados por cinco entradas en cero de Joseph Guzmán y un cuadrangular de Joek Rivera.

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En el Suroeste, los Petateros consiguieron su pase finalista al dominar 14-7 a los Piratas de Cabo Rojo con cuatro carreras impulsadas de Jancarlos Aponte. También, los Cafeteros de Yauco apabullaron 13-3 a los Petroleros de Peñuelas con tres carreras remolcadas de Odrick Pitre y 6.1 entradas de Mathew Rentas. Yauco domina la serie 2-1.

En el Norte, los Arenosos de Camuy respondieron con contundente victoria 12-2 sobre los Titanes de Florida con seis carreras empujadas de Luis Mateo y seis entradas de Juan Caballero. La serie favorece 2-1 a los Titanes.

También, los Tigres de Hatillo asumieron ventaja 2-1 en su serie al aplastar 14-4 a los Atenienses de Manatí con dos jonrones de Jay Feliciano y 6.2 episodios de Rawell Rivera.

En el Noroeste, los Libertadores de Hormigueros tomaron ventaja 2-1 en su serie semifinal al blanquear 3-0 a los Tiburones de Aguadilla con joya monticular de Ramón Rodríguez, quien lanzó la ruta completa con siete ponches y apenas tres hits permitidos. Kelvin Pérez conectó un jonrón y remolcó dos carreras.

El tercer juego de la semifinal A del Noroeste entre los Fundadores de Añasco y los Patrulleros de San Sebastián fue suspendido por lluvia en la primera entrada, con pizarra 1-0 a favor de los añasqueños, en el estadio Juan José “Tití” Beníquez. El encuentro se reanudará este lunes a las 7:30 p.m.

Juegos para hoy lunes (7:30 p.m.)

Manatí (1-2) vs. Hatillo (2-1) — en Isabela

Añasco (1-1) en San Sebastián (1-1)