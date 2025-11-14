Shohei Ohtani adora ganar premios al Jugador Más Valioso. Le gusta aún más ganar la Serie Mundial.

El astro japonés alcanzó ambas metas por segunda temporada consecutiva con los Dodgers de Los Ángeles, al obtener el jueves su cuarto galardón como el Más Valioso, de forma unánime en la Liga Nacional.

Es apenas el segundo en ganar cuatro trofeos al Más Valioso después de Barry Bonds con siete y el único en conseguirlo con votación unánime más de una vez.

Considerando que Ohtani tiene 31 años, superar a Bonds no parece estar en duda, especialmente si conduce a su equipo a más oportunidades en la Serie Mundial.

“Si estoy jugando bien como individuo, eso significa que estoy ayudando al equipo a ganar, así que en ese sentido, espero poder terminar con un par de trofeos más”, dijo Ohtani. “Pero al final del día, se trata de ganar juegos”.

En la Liga Americana, Aaron Judge se convirtió en el cuarto jugador de los Yankees de Nueva York en ganar tres veces, superando al receptor de Seattle, Cal Raleigh, con 17 votos de primer lugar frente a 13 para el receptor ambidiestro.

Aaron Judge, de los Yankees de Nueva York, batea un jonrón de tres carreras ante los Blue Jays de Toronto en el tercer juego de la Serie Divisional de la Liga Americana. ( Frank Franklin II )

La votación fue la más reñida para un premio al Más Valioso desde que Mike Trout de los Angels superó a Alex Bregman de Houston por 17-13 en 2019.

Judge, quien ganó el premio de la Liga Americana en 2022 y 2024, se unió a Joe DiMaggio, Yogi Berra y Mickey Mantle como ganadores de tres trofeos al Más Valioso con los Yankees. El jardinero de 33 años lideró las mayores con un promedio de bateo de .331 y un OPS de 1.144, además de disparar 53 jonrones.

Cuando se le preguntó sobre su lugar en la historia de las mayores y de los Yankees, Judge reconoció que tiene una rara compañía.

“Es difícil para mí asimilarlo”, dijo Judge. “Es alucinante desde mi perspectiva, porque juego este deporte para ganar, para mis compañeros de equipo, mi familia, todos los fanáticos en Nueva York”.

Más tarde agregó: “Tienes que pellizcarte todos los días. Es realmente un honor increíble”.

Ohtani fue nombrado el Jugador Más Valioso por tercer año consecutivo, su segundo en la Liga Nacional con los Dodgers después de dos en la Americana con los Angelinos de la misma ciudad. Los cuatro han sido unánimes.

El toletero de los Phillies de Filadelfia, Kyle Schwarber, terminó segundo con 23 votos a ese lugar, mientras que el jardinero dominicano de los Mets de Nueva York, Juan Soto, fue tercero con cuatro.

Ohtani bateó para .282 y lideró la Liga Nacional con un OPS de 1.014. Acumuló además 55 jonrones, 102 carreras impulsadas y 20 bases robadas.

El derecho regresó a lanzar en junio después de perderse una temporada y media en el montículo debido a una lesión de codo. Ponchó a 62 bateadores en 47 entradas, aumentando lentamente su carga de trabajo mientras se preparaba para la postemporada.

Ohtani continuó brillando en octubre con posiblemente el mejor desempeño individual en un juego de playoffs en la historia de las mayores. Conectó tres vuelacercas y recetó 10 ponches en seis entradas dominantes el 17 de octubre, para guiar a los Dodgers a una victoria sobre los Brewers de Milwaukee, con lo que se completó una barrida en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Schwarber, quien ganó un bono de $50,000 por terminar segundo, fue finalista por los Phillies después de conectar 56 vuelacercas, el mejor número de la Nacional, y liderar las Grandes Ligas con 132 carreras impulsadas.

Soto se sobrepuso a un comienzo lento de la temporada para tener su habitual producción estelar con el madero. El dominicano, cuatro veces seleccionado al Juego de Estrellas, y quien firmó un contrato de $765 millones por 15 años el pasado diciembre, totalizó 43 jonrones, 105 carreras impulsadas y 38 bases robadas, el mejor número de la Liga Nacional. Recibió un bono de $150,000 por terminar tercero en la votación del Jugador Más Valioso.

Judge es el primer pelotero de la Liga Americana en ganar premios consecutivos al Jugador Más Valioso desde que el venezolano Miguel Cabrera de Detroit lo hizo en 2012 y 2013.

Raleigh, apodado “Big Dumper”, lideró las Grandes Ligas con 60 jonrones, la mayor cantidad para un jugador que se desempeña principalmente como receptor. Comenzó 119 juegos detrás del plato y otros 38 como bateador designado.

El jugador de 28 años también tuvo un récord personal de 125 carreras impulsadas, llevando a los Marineros a una de las mejores temporadas en su historia. Judge dijo que llegó a conocer un poco a Raleigh durante el descanso del Juego de Estrellas y el receptor le pidió algunos consejos de liderazgo.

“Cal es un jugador especial”, dijo Judge. “Podría sentarme aquí y hablar toda la noche sobre el jugador que es, pero realmente este tipo de líder y persona me impresionó en el Juego de Estrellas”.

El dominicano José Ramírez de Cleveland terminó tercero en la Liga Americana.

Su compatriota Geraldo Perdomo de Arizona finalizó cuarto en la votación de la Nacional, ganando aumentos salariales anuales de 2,5 millones en 2028 y 2029 junto con el precio de la opción del club de Arizona para 2030.