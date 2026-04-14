La leve caída en la velocidad de la recta cuatro costuras del boricua Edwin “Sugar” Díaz no ha encendido alarmas en el camerino de los Dodgers de Los Ángeles.

Al menos así lo dejó claro su dirigente, Dave Roberts, quien no mostró frustración con el tema pese a los números recientes del cerrador.

Díaz ha promediado 95.8 millas por hora (mph) con su recta en sus primeras seis salidas de la temporada, una disminución respecto a las 97.2 mph que registró el año pasado.

Sin embargo, la conversación sobre esa reducción de velocidad no había tomado fuerza en la novena de Hollywood hasta el pasado viernes, cuando el naguabeño no pudo asegurar su quinto salvamento de la campaña.

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En dicho encuentro, los Rangers de Texas le conectaron cuatro imparables -incluido un jonrón de Evan Carter entre el jardín derecho y central- y le anotaron tres carreras. Aun así, los Dodgers terminaron ganando por 8-7, gracias a al tercer cuadrangular de la noche de Max Muncy.

“La velocidad bajó. Creo que su slider no terminó por completo. No sé qué hubo detrás de eso, pero hay algo ahí, porque ambos pitcheos estuvieron bajos esta noche”, explicó el dirigente tras el triunfo.

De acuerdo con los datos de las Grandes Ligas del Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés) y la periodista Sonja Chen, fue apenas la sexta vez en la carrera de Díaz que su recta promedia 95.5 mph o menos en un juego (con al menos cinco lanzamientos). Lo importante y lo que deja despreocupados a los Dodgers es que cinco de esas ocasiones han ocurrido en marzo o abril.

“Estaba hablando con algunos de los coaches de pitcheo, y dicen que normalmente eso es lo que él hace. Comienza un poco más lento y luego la velocidad empieza a subir. Así que no es motivo de mucha preocupación”, comentó Roberts.

A pesar del cambio en su velocidad a casi tres semanas de inicio de la temporada, el taponero ha sido efectivo. Suma cuatro salvamentos en seis entradas, con 10 ponches. Su efectividad, sin embargo, se elevó a 6.00 tras la difícil salida del viernes.

Cabe destacar que Díaz está en las filas de un equipo que, previo a la jornada de este martes, lidera la ofensiva colectiva de todas las Mayores con .289 de promedio. Los Dodgers ocupan la cima de la División Oeste de la Liga Nacional con marca de 12-4.

Díaz, quien firmó el pasado diciembre un contrato de $69 millones por tres años con los Dodgers viene de una sólida campaña con los Mets de Nueva York. En 2025, registró una efectividad de 1.63, con 28 salvamentos y 98 ponches en 66.1 entradas. Los números le valieron su segundo Premio al Relevista del Año Trevor Hoffman.