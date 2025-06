Sin necesidad de mencionar nombres, Yadier Molina aseguró que el cuerpo monticular será la principal arma de Puerto Rico en el próximo Clásico Mundial de Béisbol 2026.

El dirigente boricua para el próximo certamen mundialista confía en la profundidad y el compromiso de los lanzadores disponibles para la cita internacional.

Así lo confesó a los miembros de la prensa deportiva local tras su oficialización el miércoles como estratega de la novena, por parte de la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR).

“Pienso que ese va a ser el fuerte de nosotros”, afirmó Molina. “Pienso que vamos a tener muchos brazos jóvenes-veteranos, que ya han vivido este tipo de torneos. Acuérdese que es bien diferente este tipo de torneos a lo que es Major League Baseball, una temporada de 162 juegos. En este tipo de torneos, estos brazos nos pueden ayudar porque pueden pitchar back-to-back days y nos pueden dar esa ayuda que a lo mejor otros equipos no pueden entender”, agregó.

Aunque evitó adelantar nombres, Molina mencionó que si los lanzadores boricuas se mantienen saludables, no hay razón para dudar de su disponibilidad.

El núcleo principal de relevistas de la pasada edición del Clásico -en la que Puerto Rico cayó ante México en los cuartos de final- podría seguir intacto.

Este fue comprendido por los hermanos Edwin “Sugar” y Alexis Díaz, Joe Jiménez, Emilio Pagán, Fernando Cruz, Jorge López, y Jovani Morán, quien a principios de año atravesaba por la fase final de la rehabilitación de su codo izquierdo.

Asimismo, como abridores, se perfilan José Berríos, Seth Lugo y Marcus Stroman quien, al momento, realiza la recuperación de su rodilla izquierda tras lesión con el filial Doble A de los Yankees de Nueva York.

“El deseo de ellos es estar. Como dije al principio, es cuestión de salud. Si ellos están en salud al momento de que el torneo esté, ellos van a estar ahí”.

Para el 2026, Puerto Rico albergará -desde el 6 de marzo- la primera ronda del Grupo A en el Estadio Hiram Bithorn con la presencia de Cuba, Canadá, Panamá y Colombia.

El gerente general del equipo, Carlos Beltrán, coincidió con Molina.

“Yo me pongo a mirar los relevistas que tenemos ahora mismo que están en las Grandes Ligas, son lanzadores élites. Tenemos opciones”, destacó el exgrandesligas.

Pero volvió a enfatizar, que la disponibilidad y permisos de los jugadores dependerá de cada organización de las Mayores.

“Hay que entender que el proceso del World Baseball Classic (WBC) también es la preparación de estos jugadores para la (próxima) temporada. Muchas organizaciones tienen su protocolo de desarrollo, sobre cómo quieren que ese jugador lance. Y sí, es bueno que tengamos esas opciones, pero también queremos sentirnos de que las opciones que tenemos sean las necesarias”, manifestó.

El exlanzador ponceño de las Grandes Ligas, Javier Vázquez, a su vez, concordó con ambos entendidos.

Vázquez, con 14 temporadas en las Mayores, es parte de un grupo de asesoramiento que creó Beltrán para este torneo mundialista con figuras legendarias del béisbol boricua. El conjunto lo completan Iván Rodríguez, Edgar Martínez, Carlos Delgado y Roberto Alomar.

“Creo que hay muy buenos brazos en Grandes Ligas y en ligas menores también, que no necesariamente porque algunos muchachos no están en Grandes Ligas, significa que no van a ayudar al equipo”, opinó.

“Siempre me acuerdo en el caso de Berríos en el 2013. Era jovencito y nos ayudó un montón ese año. Así que hay muchos nombres que a lo mejor no se conocen, pero los que están en el béisbol envuelto saben quiénes son”.

Joe Jiménez, Nicholas Padilla, Jonathan Bermúdez, José Espada y Raymond Burgos son otros de los nombres que podrían pertenecer al grupo de lanzadores.

El anuncio de la primera lista tentativa de 50 jugadores aún no tiene fecha.