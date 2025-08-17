El segundo juego de la serie final de la Liga de Béisbol Superior Doble A entre los Leones de Patillas y Mulos de Juncos fue suspendido esta noche debido a las condiciones del tiempo en el Estadio Mariano “Niní” Meaux.

El encuentro fue detenido en la parte baja de la primera entrada, sin anotaciones.

Si las condiciones del tiempo lo permiten, el juego continuará mañana domingo a las 5:00 p.m. en Juncos. La serie favorece 1-0 a los Leones.